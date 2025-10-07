Transportes anuncia inversiones en el puerto de Huelva por 215 millones hasta 2029

El presidente de Puertos del Estado,, Gustavo Santana, este martes en el Puerto de Huelva. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

HUELVA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Puertos del Estado --dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana--, Gustavo Santana, ha anunciado inversiones en el puerto de Huelva que se elevan por encima de los 215 millones entre 2026-2029 y que "contribuirán a impulsar su competitividad y su capacidad".

Así lo ha avanzado Santana durante la inauguración de la doble rampa ro-ro construida en el puerto onubense, con una inversión de 19,5 millones de euros, la cual "permitirá mejorar la operativa del muelle sur para hacer frente al aumento previsto de este tipo de tráfico de carga rodada" porque "permitirá operar un mayor número de buques simultáneamente". Esto se suma a la ampliación norte de este mismo muelle sur, también aprobada por el Consejo de Ministros, y ya concluida, ha indicado el Ministerio en una nota.

"Infraestructuras como la que inauguramos demuestran el compromiso de los Puertos del Estado con la mejora de la competitividad, en este caso con un aumento de la capacidad del puerto de Huelva", ha señalado Santana, acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, y la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico.

Así, ha indicado que entre 2026-2029, las inversiones en el puerto de Huelva "se elevan por encima de los de los 215 millones". En concreto, para el año que viene 2026, las inversiones previstas superan los 53 millones de euros.

En 2026 el capítulo de infraestructuras se lleva el grueso de la inversión --pactada en el Plan de Empresa entre Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Huelva--, con 28 millones de euros, seguida de los proyectos puerto-ciudad con diez millones de euros, entre los que destaca la remodelación del Muelle de Levante, que "transformará el frente marítimo de la ciudad, impulsando un nuevo desarrollo económico y social de la capital".

"Todo ello sin olvidar las inversiones para mejorar los accesos viarios y ferroviarios (3,6 millones), que reforzarán la multimodalidad de uno de los puertos con mayor cuota ferroportuaria", ha añadido.

En el capítulo de sostenibilidad, la inversión prevista supera los seis millones de euros. Por su complejo energético-industrial, el puerto de Huelva es "uno de los mejor posicionados" para las actuaciones de transición energética, especialmente la generación de nuevos combustibles, como el hidrógeno verde.

Todas estas inversiones "contribuirán a impulsar la competitividad" de un puerto que se sitúa entre los siete primeros del sistema portuario estatal por tráfico de mercancías --32 millones de toneladas al año--, con especial fortaleza en graneles líquidos.