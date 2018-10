Siete grupos de Almería participan en la Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra en Válor

Publicado 30/10/2018 14:49:54 CET

ALMERÍA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 grupos teatrales, siete de ellos de la provincia de Almería, participarán entre el 3 de noviembre y el 2 de diciembre en la vigésimo cuarta Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra, que este año se celebra en el municipio granadino de Válor.

El evento cuenta con el patrocinio de las diputaciones de Almería y Granada y, este martes, se ha presentado en Almería en un acto celebrado en el Palacio Provincial. La muestra es itinerante y cada año se organiza en un municipio de la Alpujarra, siendo Válor el elegido en esta ocasión, aunque en 2017 el evento recaló en la provincia al desarrollarse en Alhabia.

La diputada provincial Ángeles Martínez ha destacado la "gran repercusión" que tiene este evento, que "sirve para unir una comarca dividida en las provincias de Almería y Granada, pero con señas de identidad comunes que la convierten en una región única, que comparte territorio, cultura, costumbres, tradiciones y arquitectura".

Martínez ha reivindicado el poder del teatro aficionado para "mantener viva la esencia de la Alpujarra" y combatir la despoblación en los pueblos de interior al ofrecer a los vecinos "un proyecto en el que volcarse, con la asistencia a todos los ensayos, la aportación de ideas a los grupos de teatro y la preparación de las obras, todo ello sin tener que salir de sus municipios".

La alcaldesa de Válor, María Asunción Martínez, ha explicado que su municipio está formado por "los núcleos urbanos de Válor, Mecina Alfahar y Nechite" y "los tres se han volcado en la preparación del Pabellón de Deportes para convertirlo en un teatro". "Somos pequeños, pero expertos en organizar encuentros de este tipo, que sirven para que venga mucha gente al pueblo y nos conozca. Además, somos pocos pero contamos con muchas manos gracias a la colaboración de los vecinos", ha añadido.

Martínez ha invitado a los almerienses a visitar Válor este noviembre y "disfrutar del mes del teatro" en un municipio muy próximo a la frontera entre las provincias de Granada y Almería que "cada fin de semana recibe la visita de muchos almerienses que vienen a comer en los restaurantes y a conocer el pueblo".

La Asociación 'Abuxarra' es la entidad que se encuentra detrás de esta Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra, que nació tras el éxito cosechado por el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra, también itinerante entre las dos provincias por las que se extiende esta comarca.

Su presidente, Adolfo García, ha explicado que en los pueblos alpujarreños "existía la tradición de representar comedias durante las fiestas, que servían para divertir a los vecinos. Una costumbre que se estaba perdiendo y se ha recuperado gracias a esta muestra, que ya alcanza su vigésimo cuarta edición".

Así, los municipios de la Alpujarra han mantenido sus grupos de teatro aficionado, que sirven como "punto de encuentro intergeneracional" y espacio para "mantener vivos los valores y las tradiciones" de esta región. García ha agradecido la colaboración de las diputación de Almería y Granada en la muestra, ya que "sin su apoyo no sería posible organizar un evento de estas características, en las que prácticamente todo se hace de modo altruista y sólo se sufraga el traslado de los grupos al municipio donde se hacen las representaciones y la cena de los mismos".

El máximo responsable de 'Abuxarra' ha citado al poeta granadino Federico García Lorca para recordar que "un pueblo que no ayuda o no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo"; un dicho que no se cumple en la Alpujarra "más viva que nunca" gracias al esfuerzo, el interés y la pasión que emana de sus grupos de teatro aficionado.

LA PROGRAMACIÓN

Válor será escenario del mejor teatro aficionado de la Alpujarra durante todo el mes de noviembre, cuando cada fin de semana habrá representaciones en horario de tarde o noche, quedando fijadas a las 21,00 horas los viernes, y a las 18,00 horas sábados y domingos.

En el certamen participarán quince grupos, siete de ellos de Almería, aunque desde la organización han adelantado que "este año, seis o siete se han quedado en el tintero porque no han llegado a tiempo con sus obras". Los representantes almerienses proceden de Berja, El Ejido, Alhabia, Adra, Instinción y Roquetas de Mar.

"El teatro en la Alpujarra está muy vivo y muy presente, y es necesario reconocer también el esfuerzo que cada año hacen los municipios que acogen la muestra, ya que tienen que habilitar espacios escénicos para las representaciones y mantenerlos durante todo un mes, lo que les supone un gran esfuerzo económico y humano", han subrayado desde la organización.

La programación arrancará el primer fin de semana de noviembre con las actuaciones del grupo 'El Castillejo', de Válor, con la obra 'Tres papás para Totó' el sábado; y el grupo 'Fantasía', del Centro de Participación Activa de Mayores de Berja, con la obra 'Casa Raimunda' el domingo.

El día 9 será el turno de 'Molino Altero', de Trevélez, que representarán 'Las infantas de Bombón'; mientras que el sábado 10 harán lo propio 'Los Resalaos', de El Ejido', con 'Nos vamos de boda'. El grupo de teatro de Alhabia se subirá al escenario el domingo 11 con 'Cuando menos falta hacía, nos tocó la lotería'.

El siguiente fin de semana, del 16 al 18 de noviembre, serán cuatro las actuaciones previstas: una el viernes, otra el sábado y dos el domingo. Así, actuará el grupo 'Peparraca Mancas', de La Alquería (Adra), con 'Los alegres jubilados'; el grupo de teatro municipal de Instinción, con 'El robo del siglo'; el grupo 'Adrastea', de Adra, con 'Despedida de soltera' y 'Lectura y escritura'; y el grupo 'Alquería Viva', de La Alquería (Adra), con 'Las cosas de Gómez'.

Entre el 23 y el 25 de noviembre, se representará 'La difunta y otras hierbas', por el grupo 'Atarrache', de Pórtugos; 'Milagro en el convento de Santa María Juana', por el grupo 'Nevada', de Laroles; y 'Ya no somos ni Penélopes ni Casandras', por 'Mujeres Florero', de Roquetas de Mar.

El broche de oro a esta vigésimo cuarta Muestra de Teatro Aficionado de la Alpujarra lo pondrán, del 30 de noviembre al 2 de diciembre, el grupo 'Las 4 esquinas de Pórtugos', de Pórtugos, con 'El florido pensil'; el grupo 'La Alquería', de La Alquería (Adra), con 'Una clase singular'; y el grupo 'Arroyo', de Mecina Alfahar (Válor), con 'La trinchera de Pichote'.