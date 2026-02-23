Hasta 155 especies de insectos polinizadores en los parques de Sevilla, según un estudio de CSIC y US

Ejemplar de una hembra Eristalis tenax en un madroño. - CSIC

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los insectos son clave para polinizar las flores, tanto de los cultivos como de las plantas silvestres, y mantener la biodiversidad del planeta. Ahora, una investigación liderada por la Estación Biológica de Doñana, centro del CSIC en la capital andaluza, y la Universidad de Sevilla (US) revela que en los parques de la ciudad viven más de 150 especies distintas de insectos que polinizan plantas.

El estudio, publicado en la revista 'Insect Conservation and Diversity', muestra la gran diversidad de los insectos polinizadores en los parques urbanos. En total, registraron 8.422 visitas de polinizadores a 62 especies de plantas. De las 155 especies de insectos que visitaron flores en 15 parques durante los 12 meses que duró el estudio, la mayoría eran abejas, tanto silvestres como domésticas (Apis mellifera, la abeja de la miel), detalla CSIC en una nota de prensa.

Los dípteros, entre los que destacan las moscas de la flor, cuyo aspecto recuerda al de las abejas, con las que se confunden fácilmente, fueron un 18%; las mariposas y los escarabajos solo representaron el 2% y 1% de los polinizadores observados, respectivamente. "Además de la abeja de la miel, la más conocida por la población general, detectamos una gran diversidad de otras abejas que no forman colmenas y tienen una vida solitaria. Esta diversidad de abejas solitarias en los parques urbanos es un reflejo de lo que también se observa en los espacios naturales", explica la investigadora Montserrat Vilà, de la Estación Biológica de Doñana.

El trabajo ha observado que hay polinizadores durante todo el año. Las épocas de mayor actividad son al inicio de la primavera y a finales de verano, aunque algunas abejas solitarias alcanzan su máximo en verano. Gracias a este estudio, se ha constatado que hay una diversidad de polinizadores incluso en épocas en que en la naturaleza son escasos. "Los parques pueden actuar como un refugio gracias al clima benigno de Sevilla en invierno", destaca la investigadora del CSIC.

El estudio pone de manifiesto que, en climas mediterráneos como el de Sevilla, la combinación de plantas ornamentales nativas y exóticas en los parques urbanos puede facilitar que los polinizadores prosperen en todas las estaciones. Sin embargo, los autores recomiendan evitar las plantas exóticas invasoras porque pueden ser una amenaza para la biodiversidad si se extienden a áreas naturales de fuera de la ciudad.