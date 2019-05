26M.-Adelante propone carriles bus en las autovías de Coria y Mairena y reformar la ruta circular del Aljarafe

Publicado 22/05/2019 14:52:53 CET

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las candidaturas de la confluencia de izquierdas Adelante en el Ajarafe se han reunido en el intercambiador de transportes de Mairena, en desuso desde la finalización de sus obras hace años y recuperado por el Ayuntamiento en 2014 tras su cesión al Consorcio Metropolitano de Transporte sin que el mismo le diese vida, como "símbolo del abandono y las malas comunicaciones que sufre el Aljarafe", la "desconexión" entre municipios vecinos y "la excesiva dependencia" que tienen de la capital.

"No es racional que para ir de Coria a Mairena haya que pasar por Sevilla", ha avisado Rosalía Abad, candidata de Adelante a la Alcaldía de Mairena, denunciando "la millonaria inversión de dinero público para el intercambiador, que no tiene uso, está abandonado y en el que no caben los autobuses", toda vez que dicho intercambiador fue edificado por la constructora 'Sando' en el marco de la concesión administrativa promovida hace años por el Ayuntamiento de Mairena, para que una empresa asumiese el coste, construcción y explotación del actual entorno de la plaza de las Naciones, con un edificio con 24 locales y dos torres de 15 plantas cada una, un aparcamiento subterráneo y el citado recinto con andenes para autobuses.

A la visita al intercambiador participaron miembros de las candidaturas de San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Coria, Tomares, Gines, Espartinas, Bormujos, Gelves, Castilleja de la Cuesta, Valencina de la Concepción y Almensilla, unidas "por un problema de movilidad que afecta a toda la comarca".

"Desde las candidaturas de Adelante del Aljarafe consideramos absolutamente insostenible el no poder comunicarnos entre nuestros pueblos por medio del transporte público. Siempre dependemos de pasar por Sevilla para viajar entre pueblos tan cercanos o del transporte privado", explicó Abad, que desgranó posteriormente las soluciones de Adelante "para poner solución a la movilidad en el Aljarafe".

Ante esta situación, las candidaturas de Adelante han unido fuerzas para poner encima de la mesa soluciones, que pasarían, entre otras medidas, por una apuesta firme del transporte público. Rosalía Abad, en ese sentido, anunció la intención de "implantar un carril reservado para el transporte público en las autovías de Mairena y Coria", así como "la finalización en la ejecución del Plan Andaluz de la Bicicleta" para conectar los municipios.

Otra de las medidas propuestas por las candidaturas de Adelante es la de "implantar un bono que abarate el precio del metro para personas desempleadas, jóvenes y personas con pocos recursos", así como "adaptar los horarios del metro y de los autobuses a los horarios de vida y de trabajo de la gente que vive en el Ajarafe", toda ve que ya en 2016 el pleno de Mairena reclamó una ampliación de los horarios del metro, cuya participación principal ostenta la corporación privada Globalvía. "Facilitar el acceso de la bicicleta en el metro, sin que moleste al resto de los viajeros es otra de las propuestas de Adelante", explicó Abad.

Así mismo, para mejorar la conexión entre municipios del Aljarafe, desde Adelante se plantea "una reorganización de la línea circular (de autobuses metropolitanos) que une los municipios, ampliando la conexión entre el norte y el sur de la comarca, y reforzando la línea ya existente, tanto en horarios como en trayectos", ya que en la actualidad solo une los municipios de Tomares, San Juan, Bormujos, Castilleja y Mairena.

"Es de vital importancia la buena conexión entre municipios del Aljarafe, porque las personas tienen que trasladarse en muchas ocasiones para tener asistencia médica o realizar gestiones burocráticas en oficinas del INEM o del SAE que no tienen en sus municipios", explicó Abad. Además, para el municipio de Espartinas se reclama la largamente demandada conexión con la SE-40 y A-49, así como el acceso al tren.