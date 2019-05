26M.- Adelante reclama más controles para evitar el "maltrato animal" en la Feria

Publicado 08/05/2019 13:15:28 CET

SEVILLA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La confluencia electoral de izquierdas Adelante Sevilla ha reivindicado este miércoles una mayor implicación del Ayuntamiento hispalense en la lucha contra el maltrato animal durante los días de Feria, abogando por el incremento de los controles e inspecciones municipales para evitar este tipo de situaciones. Y es que, como ha avisado la candidata a la Alcaldía de Adelante Sevilla, Susana Serrano, "cada año son innumerables las quejas que llegan sobre el trato que algunos caballos y animales sufren estos días en la Feria debido a las intensas jornadas y al calor".

Este aumento de los controles propuesto por Adelante Sevilla, junto a un refuerzo de la labor de vigilancia veterinaria, garantizaría, según ha dicho Serrano, que se redujese hasta su desaparición el maltrato animal durante estos días, especialmente en los caballos que copan el Real. "No podemos acostumbrarnos a que cada año dé la vuelta al mundo la imagen de uno o varios caballos fallecidos en la Feria", ha alertado, de su lado, el número 2 de Adelante Sevilla, Daniel González Rojas, quien ha defendido que ante este tipo de casos el Ayuntamiento "no puede mirar hacia otro lado, como ha venido haciendo hasta ahora, y debería personarse como acusación particular".

En este sentido, la candidatura unitaria promovida por Podemos, Izquierda Unida, Participa, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y Alternativa Republicana, se ha comprometido a crear una unidad de policía especializada en delitos contra los animales, que, entre otras cosas, persiga a los responsables de peleas de gallos, perros, etcétera. Al hilo de esto, tanto Serrano como González Rojas han mostrado su firme compromiso de declarar a Sevilla como ciudad amiga de los animales y han recordado que, en su programa de Gobierno, Adelante incluye una amplísima batería de medidas para lograrlo.

De este modo, han destacado propuestas como permitir el acceso al transporte público con animales de compañía o poner en marcha un plan de gestión de la biodiversidad urbana, ofreciendo soluciones integradas con cada reforma o nueva edificación.

Igualmente, Serrano y Rojas han anunciado que Adelante Sevilla establecerá un mayor control sobre la venta de animales de compañía y creará una red de espacios de esparcimiento canino en los diferentes barrios y parques, garantizando su mantenimiento periódico y fuentes de agua y sombra.

"En Sevilla somos miles y miles las personas que defendemos acabar con el maltrato animal y el Ayuntamiento no puede ir en dirección contraria a ello", ha remarcado Susana Serrano, para concluir reiterando la firme apuesta de su candidatura unitaria por conseguir una ciudad "habitable, con aire limpio, saludable, sostenible, verde y que garantice el bienestar animal".