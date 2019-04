El conflicto de IU en El Cuervo tras la moción de la caza y los ceses se traslada a la candidatura

Publicado 02/04/2019 18:59:54 CET

EL CUERVO DE SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de que el alcalde de El Cuervo de Sevilla, Francisco Cordero (IU), cesase a los cuatro restantes miembros del Gobierno local, todos ellos concejales de IU, bajo la premisa de que los mismos no dedicaban suficientes "horas" a la actividad municipal y le dejaban "solo" en múltiples ocasiones, el primer edil afronta una situación en la que desde la asamblea local de IU se ha emitido un comunicado con la decisión de no concurrir a las elecciones municipales del 26 de mayo, si bien él alega contar con respaldo de la dirección provincial para presentar candidatura bajo las siglas de la federación de izquierdas si reúne a las personas necesarias para formar una lista.

Aquel cese global, recordémoslo, devino después de que los cuatro concejales de IU que acompañaban a Cordero en el Gobierno local no asistiesen a un pleno ordinario en el que el primer edil había introducido una moción en defensa de la caza, a instancias de la Federación Andaluza de Caza. Según manifestaba a Europa Press el alcalde, aunque sus ediles le habrían pedido que no elevase al pleno dicha moción, en el municipio hay dos asociaciones de caza y él está "comprometido" con las asociaciones deportivas, culturales y tradicionales de la localidad, extremo que defendía rememorando sus promesas en la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015.

Después de que la sesión plenaria fuese convocada con dicha moción en su orden del día, según Francisco Cordero, sus cuatro compañeros del Gobierno local no asistieron a la sesión, siendo la propuesta finalmente aprobada con el voto a favor de los ediles del PSOE y el PP. En ese sentido, el alcalde de El Cuervo aseguraba que su decisión de destituir a sus compañeros de filas no sólo derivó de esta situación, pues sus ediles le habrían "dejado solo" en muchas otras ocasiones. "He aguantado mucho, demasiado", aseveraba, considerando que sus ediles no dedicaban suficientes "horas" a la actividad municipal y para la gestión municipal es necesario "estar enamorado del pueblo y no de un sueldo".

"LA GOTA QUE COLMA EL VASO"

Frente a ello, Jon Bejarano, uno de los ediles de IU cesados por Francisco Cordero, negaba las acusaciones vertidas por el alcalde e indicaba que después de que el primer edil haya pasado "todo el mandato a su aire y antojo, sin contar con su equipo", la mencionada moción en defensa de la caza fue "la gota que colma el vaso".

Según este concejal de IU afectado por los ceses dictados por el primer edil, Cordero ha estado actuando al margen de "las decisiones de grupo" y ha elevado al pleno mociones "a escondidas" al ser consciente de que sus compañeros de filas no estaban de acuerdo con el contenido de tales propuestas. Era el caso, de hecho, de la citada moción en defensa de la caza, que según Bejarano fue introducida en el orden del día del pleno sin que hubiese sido "hablada" en el seno del Grupo municipal de IU. "No lo había hablado con nosotros y la mayoría del grupo no estaba de acuerdo con la moción, pero él dijo que la sacaría adelante con el apoyo de la oposición y de sus amigos los cazadores", lamentaba.

Ahora, desde la asamblea local de IU se ha emitido un comunicado con la decisión adoptada por "unanimidad" de "no presentar candidatura" en las próximas elecciones municipales, dada la "difícil situación" de la agrupación local de la coalición a cuenta de la "nefasta actitud del alcalde". "Cualquier candidatura que aparezca utilizando estas siglas no será respaldada por la agrupación local ni la representará", se agrega en el comunicado, toda vez que el alcalde ha manifestado a Europa Press que la asamblea no cuenta con afiliados como tal porque "ninguno paga las cuotas" de IU.

CONFORMAR UNA CANDIDATURA

En ese sentido, ha defendido que cuenta con el "aval" de la dirección provincial de IU para concurrir con las siglas de la federación de izquierdas a las próximas elecciones municipales, en caso de así decidirlo y reunir personas para conformar una lista electoral. Al respecto, ha manifestado su deseo de volver a concurrir como candidato a la Alcaldía por IU, si bien para ello primero debe "preparar una lista" con las personas necesarias.

Eso sí, Francisco Cordero ha lamentado que sus antiguos compañeros de gobierno arremetan en su contra, pero "no sean capaces de presentar una lista por IU". A tal efecto, ha asegurado que si los concejales cesados son "valientes" y presentan una candidatura, él renunciará a volver a concurrir como candidato a la Alcaldía.