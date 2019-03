26M.- Podemos y el PCA de Utrera abogan por crear una "Concejalía de Feminismos y LGTBI" en el Ayuntamiento

Publicado 04/03/2019 19:16:40 CET

UTRERA (SEVILLA), 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres de Podemos y el PCA de Utrera han anunciado este lunes la intención de ambas formaciones respecto a la creación de la Concejalía de Feminismos y LGTBI en el Ayuntamiento si acceden al poder tras las elecciones municipales del 26 de mayo.

Ana Casado y Lola Boje, de Podemos y el PCA de Utrera respectivamente, apuestan por esta medida para "luchar contra la violencia "material, simbólica e institucional" que sufren las mujeres, y hacerlo desde una perspectiva "global y sectorial".

De este modo, han garantizado que la Concejalía de Feminismo no será "un chiringuito institucional" y empezará luchando por la igualdad "dentro de la propia administración". "Seremos determinantes que desde nuestro gobierno en Utrera y el Ayuntamiento no contratará ni dará subvenciones a empresas que sobreexplotan a las mujeres y no cumplen los convenios", ha dicho Ana Casado.

Lola Boje, de su lado, ha avisado de que "un gobierno no puede llamarse feminista mientras tienen a las mujeres que limpian las instituciones, las aulas, a las intérpretes de lengua de signos o a las monitoras escolares en condiciones de semiesclavas".