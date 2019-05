26M.-El PP replica a Pimentel reprochándole que abra su campaña en un sitio "sin licencia de actividad o luz"

Publicado 09/05/2019 16:39:12 CET

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Tras criticar el candidato de Cs a la Alcaldía de Sevilla, Álvaro Pimentel, el uso "electoralista de la Feria" que a su juicio protagoniza el candidato popular, Beltrán Pérez, al celebrar en la caseta ferial del PP su acto de inicio de la campaña electoral, la coordinadora adjunta de la campaña del PP, Evelia Rincón, ha pedido a Pimentel que "se plantee por qué presenta su campaña en una ubicación sin licencia de actividad, de luz, agua y vertidos al río", en alusión a la terraza Puerto de Cuba, donde Cs inicia su campaña.

Rincón ha manifestado al respecto que "abrir la campaña sin cumplir la más mínima legalidad vigente y hacer juicios de opinión sobre la conveniencia de los actos del PP es sencillamente desconocer la ciudad y su normativa". Ha añadido además que "la coincidencia de discurso con un gobierno del PSOE que irrumpe en la campaña electoral nos lleva a plantear si CS quiere cambio o continuidad".

Del mismo modo, Evelia Rincón ha destacado que "lo normal es que un abogado como el candidato de CS conozca la normativa, que permite taxativamente la celebración del acto en la feria en la caseta del PP", pues ante las críticas del PSOE y Cs por planear el PP su inicio de campaña en la Feria y "politizar" supuestamente el evento, el PP esgrime que la Junta Electoral de Zona (JEZ) no ha puesto ninguna "pega jurídica" al respecto.

"El PP desconoce que haya algún pacto escrito sobre una campaña electoral sin precedentes desde hace más de 36 años. Es curioso que una persona que no ha formado parte de la Corporación Municipal y que ha sido nombrado candidato de CS a la Alcaldía de Sevilla hace escasas semanas hable de pactos no escritos desde hace 36 años, de los que no consta ninguna renovación", ha dicho Rincón respecto al "pacto no escrito" aludido por Pimentel para no "desvirtuar" la Feria introduciendo en la misma la campaña electoral.