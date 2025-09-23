El 43% de los municipios de Sevilla forma parte del VioGén, diez puntos por encima de la media nacional

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, y el alcalde de Lantejuela, Juan Lora Martín, con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades locales tras la adhesión del municipio al sistema VioGén. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lantejuela ha aprobado su adhesión al sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia de género en su Junta Local de Seguridad, en la que ha participado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el alcalde de la localidad, Juan Lora Martín, además de los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autoridades locales.

"Lantejuela es el municipio número 46 de la provincia en formar parte del sistema de protección a las víctimas de violencia de género VioGén, que permite la mejor y más eficaz colaboración y coordinación entre administraciones para garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de protección", según ha explicado Toscano en relación al procedimiento operativo que ha quedado establecido entre el Ayuntamiento y la Guardia Civil, tal como informa la Subdelegación en un comunicado.

En este sentido, "más del 43% de los municipios de Sevilla forman ya parte de VioGén, lo que sitúa a la provincia diez puntos por encima de la media nacional", ha proseguido Toscano en relación a la incorporación de Lantejuela como parte de los ya 46 municipios del sistema de seguimiento y vigilancia la última incorporación de centralizada en el Ministerio del Interior de España y puesto en marcha en 2007 para proteger y dar seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas.

VioGén permite unificar la información de diversas instituciones, predecir el riesgo y coordinar la protección a través de un sistema de alertas para garantizar una respuesta rápida y efectiva a las víctimas.

En Sevilla, el sistema VioGén registró 1.641 casos nuevos entre el 1 de enero y el 9 de septiembre de 2025, alcanzando un total de 5.928 casos activos en la provincia. Actualmente, el 43,4 % de los municipios (46 en total) están adscritos al sistema, con uno más que se encuentra en el proceso de integración.