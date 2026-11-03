Unos 70 kilos de cobre y 75 personas identificadas en Sevilla en una investigación con medio centenar de agentes

Operación sobre la incautación de 70 kilogramos de cobre y 75 personas identificadas. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 72 kilogramos de cobre y unas 75 personas han sido identificadas en una operación desarrollada por más de medio centenar de agentes pertenecientes a la Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, así como efectivos del Área de Medio Ambiente de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y agentes de la Policía Local de Sevilla pertenecientes a la Línea Verde.

Según han informado en un comunicado, las inspecciones se han desarrollado en establecimientos ubicados en diferentes polígonos industriales de Sevilla, entre otras zonas de actividad, con la finalidad de prevenir la adquisición de materiales de procedencia ilícita y detectar posibles irregularidades en las operaciones de compraventa.

Esta actuación responde "a la necesidad de reforzar la vigilancia sobre una modalidad delictiva que afecta a viviendas, comunidades de propietarios, negocios, instalaciones industriales y servicios públicos".

De hecho, este dispositivo, denominado 'Operación Kupra', ha sido desarrollado con el objetivo de "combatir el robo de cobre y otros materiales metálicos y dificultar su posterior comercialización a través de centros de reciclaje y chatarrerías".

Según la Policía Nacional, el "elevado valor" del cobre y de determinadas aleaciones, como el latón, favorece la sustracción de elementos que pueden transportarse y comercializarse con facilidad.

Entre los materiales más afectados se encuentran las tuberías exteriores, los contadores de agua, las llaves de paso, los cables y los componentes de equipos de climatización.