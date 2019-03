8M.- El PSOE secunda el "paro feminista de dos horas" y se suma a las movilizaciones previstas

Publicado 07/03/2019 14:45:44 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

De cara a las movilizaciones de este viernes por el Día Internacional de la Mujer, para el cual hay convocados tanto una huelga de 24 horas como paros parciales de dos horas por la mañana y por la tarde o de solo una hora, la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha anunciado que su formación va a "secundar el paro feminista de dos horas" y se sumará a las movilizaciones para reivindicar "la igualdad real" y combatir "el riesgo de involución por la entrada de la ultraderecha en las instituciones".

Verónica Pérez ha mantenido este jueves un encuentro con los dirigentes provinciales de UGT y CCOO, Juan Bautista Ginés y Alfonso Vidán, respectivamente, cuyas organizaciones promueven para este viernes paros parciales de dos horas, una reunión a la que ha acudido también el secretario de Organización del partido, José Muñoz.

Verónica Pérez ha asegurado al respecto que la "irrupción de Vox como llave del Gobierno de derechas (de PP y Cs) en Andalucía es una verdadera amenaza para las mujeres porque quieren liquidar de un plumazo nuestros derechos y libertades". "Mañana 8 de marzo, las y los socialistas sevillanos llenaremos las calles para volver a clamar por la igualdad real entre hombres y mujeres", ha manifestado.

Así, la dirigente provincial socialista ha concretado que el partido se sumará al "paro feminista" convocado entre las 12 a las 14 horas, pues también hay convocada un paro de 24 horas, y también estará en la concentración de UGT y CCOO a las 13 horas en la Plaza Nueva. Por la tarde, el partido participará en la manifestación organizada por el movimiento feminista de Sevilla, que partirá desde el Puente de Triana.

"No vamos a tolerar ni un paso atrás en las conquistas feministas porque sin feminismo no hay igualdad y sin igualdad no podremos gozar de una sociedad democrática y avanzada", ha afirmado la secretaria general del PSOE de Sevilla.