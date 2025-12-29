Abandonado un varón sin vida en la entrada principal del Hospital de Valme de Sevilla

Archivo - Vista del Hospital de Valme de Sevilla. - EUROPA PRESS/HOSPITAL DE VALME DE SEVILLA

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo de un varón sin vida ha sido hallado durante la mañana de este lunes, 29 de noviembre, en la puerta principal del Hospital de Valme de Sevilla, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Todo apunta a que durante la jornada, sin que haya trascendido hora exacta del incidente, el varón, fallecido o prácticamente sin vida, habría sido abandonado en la entrada principal del centro, según el relato de los hechos confirmado por las mencionadas fuentes y adelantado por ABC.

Asimismo, la Policía Nacional ha asegurado a esta agencia que el cuerpo no presenta signos externos de violencia. Por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, a espera del informe pericial.