Abierta en Sevilla la convocatoria del tercer premio de poesía del Ateneo en las modalidades adulto y joven

El presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio A. Boja, junto al diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, y el presidente de la Sección de Literatura del Ateneo, José Vallecillo - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla, a través de su Sección de Literatura, presidida por José Vallecillo López, y con la colaboración de la Diputación de Sevilla, ha presentado este miércoles la convocatoria del tercer Premio de Poesía Generación del 27.

Según ha detallado la institución cultural en una nota de prensa, el acto ha tenido lugar ante la casa donde residió el poeta Luis Cernuda en la calle Aire, descrita por él mismo como "perfilada línea de frescura", donde el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja , y el diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, Casimiro Fernández, han escenificado el lanzamiento de una nueva edición de este certamen, dentro de las actividades conmemorativas del Centenario de la Generación del 27.

En este sentido, Boja Malavé ha mostrado "su satisfacción" por "la consolidación" del certamen y ha destacado que la repercusión que está teniendo el Premio de Poesía Generación del 27, a la vez que ha señalado que la cantidad de poemarios que han recibido es "muy importante", por lo que cree que el premio "se ha convertido en un auténtico éxito".

Asimismo, el presidente del Ateneo ha querido reconocer el apoyo institucional recibido para hacer posible esta iniciativa, principalmente a la administación provincial.

En la misma línea, se ha pronunciado Fernández que ha valorado la "sinergia con el Ateneo de Sevilla" para la puesta en marcha de una nueva edición de los premios de Poesía Generación del 27, tras dos convocatorias que "han sido un éxito rotundo de participación", habiendo contado la de 2025 con más de trescientas obras, venidas de más de ochenta países diferentes de todo el mundo.

Igualmente, el diputado se ha referido, también, a que la efeméride del centenario de la Generación del 27 "dota a este certamen de más sentido, aún".

En contexto, esta iniciativa ha experimentado "un notable crecimiento" en participación y repercusión desde su creación en 2024. En su primera edición se recibieron 255 poemarios, cifra que aumentó hasta las 302 obras presentadas en la segunda convocatoria.