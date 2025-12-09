Abierto el Belén del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Inauguración del Belén del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto este martes su tradicional nacimiento que se puede visitar hasta el 5 de enero de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas, excepto festivos.

Según una nota remitida por el Consistorio, el nacimiento se compone de 11 piezas de 90 centímetros de estilo tradicional, desde el Misterio conformado por San José, María y el Niño, a los reyes, el pastor y los animales.

El Ayuntamiento ha destacado que está montado "conforme a la tradición andaluza en cuanto a plantas verdes naturales de interior, cañizo, arpillera y paja, incluyéndose el toque alcalareño de nuestro inconfundible albero, y los productos típicos locales, como las tortas y el pan de Alcalá".

El Nacimiento está ubicado en el hueco de la escalera de la zona noble consistorial, antesala de la Alcaldía y el Salón de Plenos.