Abierto el plazo de inscripción para la ludoteca gratuita de Alcalá (Sevilla) para niños de 3 a 12 años

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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha la Ludoteca Concilia "Guardianes y Guardianas de Alcalá", un servicio gratuito de conciliación familiar que se desarrollará del 1 al 30 de septiembre en el Centro de la Igualdad y cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 26 de agosto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ludoteca está dirigida a familias empadronadas en Alcalá de Guadaíra con menores nacidos entre 2014 y 2023, de 3 a 12 años y se desarrollará con un servicio de lunes a viernes, de 16,00 a 21,00 horas, de manera que las familias podrán solicitar la asistencia en horario continuo o en uno de los dos tramos establecidos, en función de sus necesidades de conciliación.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Corresponsables, impulsado por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad para avanzar hacia un reparto equilibrado de los cuidados entre mujeres y hombres, y está subvencionada por la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad.

Bajo el hilo narrativo "Guardianes y Guardianas de Alcalá", la propuesta ha planteado una programación educativa y lúdica organizada en semanas temáticas vinculadas al cuidado, la igualdad, la comunidad y el movimiento, entre otros contenidos.

A través de distintas actividades, los niños participarán en la construcción colectiva de un gran escudo simbólico de "la Alianza", con encuentros dirigidos a la participación de las familias.

PROGRAMACIÓN FAMILIAR

El primero será "El Relevo de la Guardia", previsto para el jueves 17 de septiembre, una actividad breve que busca implicar especialmente a padres y otras figuras masculinas de referencia en el cuidado compartido, mientras la segunda será "La Gran Fiesta de la Alianza", que tendrá lugar el 30 de septiembre como acto de clausura del proyecto.

Las plazas son limitadas y los criterios de participación están establecidos conforme al Plan Corresponsables, de manera que el principal criterio de priorización será el nivel de renta de la unidad familiar, seguido de los colectivos prioritarios de familias monomarentales y monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, solicitantes de asilo internacional o con estatuto de refugiado, unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados de familiares o personas dependientes a su cargo.

Todos los aspectos alegados en la solicitud deberán acreditarse mediante la correspondiente documentación y las familias interesadas podrán presentar su solicitud, junto con la documentación acreditativa, de forma online a través de la web del Ayuntamiento o presencialmente en el Centro de la Igualdad de 9,00 a 13,00 horas.

Una vez finalizado el plazo, si quedaran plazas disponibles, se continuarán recogiendo solicitudes hasta completar el número total de plazas ofertadas. Tras la tramitación de las solicitudes la empresa responsable de la ejecución de la actividad, contactará con las familias beneficiarias para confirmar su participación, en coordinación permanente con la Delegación de Igualdad.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Centro de la Igualdad, situado en la calle Antonio Guerra Ojeda, 2, así como en zonas infantiles al aire libre próximas, de acuerdo con la programación prevista.