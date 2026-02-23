Abierto el plazo para reclamaciones por el centenar de sepulturas dañadas por el temporal en el Cementerio de Sevilla

Imagen del cementerio San Fernando de Sevilla cerrado aún, tras el tren de borrascas que ha azotado en las últimas semanas a la comunidad andaluza. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha publicado este lunes el listado provisional de las sepulturas y panteones del Cementerio municipal que se han visto afectadas por las lluvias y el viento del último temporal. El recinto continúa cerrado desde finales del mes de enero por la caída de más de 80 árboles y la previsión de retirar otros 52 por los daños.

Según el documento publicado por el Consistorio y consultado por Europa Press, son 127 las unidades de enterramiento afectadas, en su mayoría sepulturas, 105, y también hay 16 panteones que registran daños. En el listado aparece la dirección exacta de cada una, siendo las calles San Javier, San Lázaro y Virgen María 4º cuartelada, las que registran más entrerramientos dañados.

Con la publicación de esta lista, el Ayuntamiento ha abierto el plazo para que las personas físicas o jurídicas "que reúnan la condición de interesados en el procedimiento", presenten sus reclamaciones.

Para ello, tendrá que presentar un escrito con el DNI o documento acreditativo de representación legal, autorización al Servicio de Cementerio para la práctica de notificaciones en una dirección de correo electrónico, la titularidad de los derechos sobre la sepultura, la dirección de la sepultura afectada, un documento con la identificación de los daños y perjuicios generados, a la que acompañará de cuantos documentos e informaciones que estime oportunos, y medios de prueba de los que pretenda valerse.

La solicitud también recoge, en su caso, gastos en que hubiera incurrido con ocasión de los daños causados acompañado de la documentación acreditativa. Asimismo, en caso de no haber procedido a su reparación, una evaluación económica de los mismos mediante facturas o presupuestos de la reparación de la sepultura, en los que conste desglosado el importe de dicha reparación. La documentación deberá ser presentada en originales o copias debidamente compulsadas.

Esta solicitud se puede entregar de forma presencial en el Registro Auxiliar del Servicio de Cementerio en la avenida Doctor Fedriani, de lunes a viernes de 09,30 a 13,30 horas, o de forma telemática, con la firma digital autenticada del interesado, a través del Registro electrónico del Ayuntamiento.

Para cualquier duda o consulta al respecto los interesados pueden llamar a los teléfonos 955473275 y 955473276.

Desde el pasado 2 de febrero, la delegación de Parques y Jardines mantiene desplegado un operativo específico tras un episodio climatológico extraordinario, con rachas superiores a los 120 km/h, que provocó la caída de numerosos ejemplares y dejó otros con daños estructurales no siempre visibles.

El Ayuntamiento ha confirmado que ha finalizado la primera fase de este dispositivo que "se ha centrado en la retirada urgente de los árboles caídos en el eje principal y en la recuperación de los accesos básicos para vehículos de emergencia y servicios municipales, garantizando así la operatividad interna en condiciones seguras".

Actualmente, se está llevando a cabo una segunda fase, "más técnica y detallada, en zonas interiores donde los trabajos se realizan entre sepulturas y panteones".

El delegado de Cementerio, José Lugo, ha recordado que el recinto permanece sin visitas, "pero mantiene su actividad esencial". En este sentido, el edil ha indicado que "se siguen celebrando los sepelios y la entrega de cenizas mediante itinerarios seguros, definidos y supervisados por los técnicos".