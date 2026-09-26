Abierto el plazo para tres concursos de fotografía, poesía y artesanía artística sobre la Boda de Carlos V en Sevilla

Imagen de una obra teatral recreando la Boda de Carlos V. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo de tres concursos -de fotografía, poesía y artesanía artística- organizados con motivo de la celebración del V Centenario de las Bodas de Carlos V e Isabel de Portugal.

Esta iniciativa tiene como finalidad fomentar la creación artística y literaria, promover la participación ciudadana y contribuir a la difusión cultural de esta conmemoración histórica, "poniendo en valor su vinculación con el Real Alcázar de Sevilla y su relevancia histórica, artística y patrimonial", según ha detallado el Consistorio en una nota.

Así, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que estas convocatorias son "una manera de acercar el V Centenario a toda la ciudadanía, invitando a fotógrafos, poetas y artesanos a mirar con sus propios ojos una efeméride que forma parte de la identidad histórica de Sevilla". "Con una dotación conjunta de 15.000 euros, desde el Ayuntamiento reafirmamos nuestro compromiso con la creación artística y con la proyección cultural del Real Alcázar", ha añadido.

Las tres convocatorias cuentan con la siguiente dotación, el Concurso de Fotografía cuenta con un primer premio de 3000 euros y dos menciones de 1000 euros cada una; el Concurso de Poesía cuenta con un primer premio de 3000 euros y dos menciones de 1000 euros cada una; y el Concurso de Artesanía Artística "Un Clavel para la Boda Imperial" será un único premio de 5000 euros.

El Concurso de Fotografía premiará una obra original e inédita relacionada con Carlos V, Isabel de Portugal, su boda y el contexto histórico, cultural, artístico y patrimonial del Real Alcázar.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el Concurso de Poesía está destinado a poemas originales e inéditos, escritos en lengua española y con una extensión máxima de cincuenta versos, cuya temática esté vinculada a la Boda Imperial y al Real Alcázar de Sevilla.

Por su parte, el Concurso de Artesanía Artística "Un Clavel para la Boda Imperial" seleccionará un clavel realizado artesanalmente en disciplinas como orfebrería, bordado, joyería, cerámica, cuero, forja, talla en madera, pintura, escultura u otras modalidades incluidas en el Registro de Artesanía de Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto del 26 de septiembre al 25 de octubre. Las bases completas pueden consultarse en la página web del Real Alcázar de Sevilla.