La Abogacía y la Procura de la provincia impulsan la 'Declaración de Sevilla para una Justicia más eficiente"

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, junto a la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, María Teresa Rodríguez Linares. - COLEGIO DE ABOGADOS DE SEVILLA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y el Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla han presentado este jueves la 'Declaración de Sevilla para una Justicia más Eficiente', una iniciativa conjunta que nace con el objetivo de promover una respuesta institucional, rigurosa y constructiva ante las dificultades que está planteando la implantación de la Ley Orgánica 1/2025.

Según ha señalado ambas entidades en una nota de prensa, la Declaración invita al conjunto de operadores jurídicos de la provincia a participar en un espacio permanente de diálogo, análisis y propuesta desde el que compartir experiencias, identificar las incidencias que se están produciendo en la aplicación práctica de la reforma y trasladar a las administraciones competentes propuestas concretas de mejora.

La iniciativa responde a una preocupación ampliamente compartida por los profesionales de la Justicia. Así, la insuficiencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos, la falta de una dotación presupuestaria acorde con la dimensión de la reforma, las dificultades organizativas derivadas del nuevo modelo y la persistencia de importantes retrasos en numerosos órganos judiciales están afectando al funcionamiento del servicio público de Justicia y haciendo necesario abrir un cauce estable de colaboración entre todos los operadores jurídicos.

Como desarrollo de la Declaración, ambos Colegios impulsarán la constitución de la Mesa por una Justicia más Eficiente, concebida como un espacio permanente de diálogo, colaboración e interlocución entre la Abogacía, la Procura, la Judicatura, la Fiscalía, los Letrados de la Administración de Justicia, la Administración competente y el resto de operadores jurídicos.

La Mesa tendrá como finalidad analizar la evolución de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, identificar las dificultades que está generando su aplicación práctica, compartir experiencias y formular propuestas de mejora que contribuyan a reforzar el funcionamiento de la Administración de Justicia y el servicio que presta a la ciudadanía.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León, ha señalado que "la implantación de una reforma de esta dimensión exige escuchar a quienes trabajan diariamente en la Administración de Justicia. Nuestra obligación institucional no es limitarnos a señalar los problemas, sino analizarlos con rigor y convertir ese conocimiento en propuestas útiles que contribuyan a mejorar el servicio público de Justicia".

Por su parte, la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Sevilla, María Teresa Rodríguez Linares, ha destacado que "esta iniciativa nace con vocación de sumar. Queremos construir un espacio de colaboración estable entre todos los operadores jurídicos porque solo desde el diálogo, el conocimiento compartido y la cooperación institucional podremos ofrecer respuestas eficaces a los retos que hoy afronta la Justicia".