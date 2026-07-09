El Área Sanitaria Sur de Sevilla forma a 1.695 profesionales en el primer semestre de 2026

Los profesionales del equipo de la Unidad de Formación Continuada del Área Sanitaria Sur de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.695 profesionales del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, han participado durante el primer semestre de 2026 en la programación de su Unidad de Formación Continuada.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, la actividad enmarcada en la estrategia del SAS ha sido orientada a impulsar el desarrollo profesional continuo y a contribuir a la mejora de la calidad y la seguridad en la atención sanitaria. Para ello, ha desarrollado cerca de un centenar de actividades a través de una oferta formativa amplia y diversificada en sus modalidades presencial, semipresencial y online.

Con el objetivo de garantizar la actualización permanente de conocimientos y competencias profesionales, las iniciativas formativas han contado con la amplicación de 204 docentes e incluyen tanto cursos organizados internamente por el SAS como acciones financiadas con fondos para la formación en el empleo. Unas ofertas que, según ha indicado la Junta, refuerzan el compromiso del sistema sanitario público andaluz con la "excelencia profesional y la mejora continua" de la atención sanitaria.

La Unidad de Formación Continuada ha organizado un total de 75 cursos para la primera mitad del año, con el fin de consolidar una actividad formativa "sostenida y alineada" con las necesidades asistenciales y organizativas del área sanitaria. Por tanto, una apuesta por la formación continua orientada a la mejora de la calidad y la seguridad en la atención sanitaria que se ha adaptado en la actualización competencial y científica, así como en la adaptación a los nuevos retos del sistema sanitario.

Asimismo, se ha sumado a la actividad la gestión de 443 actividades externas a través de la plataforma Gesforma que, según la Junta, ha evidenciado un elevado nivel de dinamismo formativo y colaboración con otras entidades. De esta manera, ha facilitado el acceso de los profesionales a iniciativas promovidas por otras instituciones y ha ampliado las oportunidades de formación y especialización.

En el ámbito asistencial, se han acreditado 52 sesiones clínicas que han apoyado tanto el intercambio de conocimiento entre profesionales como la mejora de la práctica clínica.

De esta manera, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha reafirmado su compromiso con la formación continuada como una "herramienta clave" para el desarrollo profesional de sus equipos y para seguir avanzando en una atención sanitaria de calidad, segura y basada en la evidencia.