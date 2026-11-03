La acampada de las Setas de Sevilla hace un llamamiento para parar las amenazas de desalojo y continuar hasta el 11N

Archivo - La acampada en las Setas de la Encarnación de Sevilla congregaron 26 tiendas de campaña en la primera noche. A 29 de septiembre de 2026. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la acampada en las Setas de la Encarnación han realizado un llamamiento para que "toda la gente que pueda" acuda a pasar la noche o la tarde con el objetivo de parar posibles amenazas de desalojo forzoso y prolongar su estancia en el enclave hasta, al menos, la Huelga General del 11 de noviembre.

En un comunicado compartido en su red social Instagram consultado por Europa Press, después de que la Plaza del Sol de Madrid haya sido desacampada de forma "sorpresiva y violenta", los acampados en Sevilla han señalado que no está entre sus planes abandonar la Plaza de la Encarnación, que pretenden "continuar como espacio de proyección política de cara a la lucha por la vivienda y sobre todo de cara a la Huelga General".

"Necesitamos a lo largo del día que venga toda la gente que pueda, a quedarse o a pasar la noche o la tarde, para dar presencia, y también porque consideramos imprescindible aprovechar el tirón mediático de la posible desacampada para dar el espacio a proyectos sociales de la ciudad", ha concluido el comunicado.

En contexto, este martes, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha ofrecido a Subdelegación del Gobierno el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR) y la Policía Local, con el objetivo de liberar la zona para el montaje de las luces de navidad, además de que ha afirmado que las reivindicaciones en materia de vivienda por los acampados "son una gran mentira".

Por su parte, fuentes de la Subdelegación del Gobierno han indicado que de momento, "no hay novedades" sobre el posible desalojo del enclave.