Un accidente entre una moto y un patinete eléctrico en el Costurero de la Reina de Sevilla deja un herido hospitalizado

Archivo - Imagen de archivo de un patinete eléctrico implicado en un atropello - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre una motocicleta y un patinete eléctrico en el Paseo de las Delicias a la altura del Costurero de la Reina de Sevilla se ha saldado con un herido trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Según ha adelantado El Correo de Andalucía y han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el conductor del patinete ha sido trasladado al centro hospitalario por una lesión compatible a una fractura, mientras el de la moto ha sufrido heridas leves.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto los servicios sanitarios del 061 y agentes la Policía Local.