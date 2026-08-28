Un accidente entre una moto y un patinete eléctrico en el Costurero de la Reina de Sevilla deja un herido hospitalizado

Archivo - Imagen de archivo de un patinete eléctrico implicado en un atropello - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo
SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un accidente entre una motocicleta y un patinete eléctrico en el Paseo de las Delicias a la altura del Costurero de la Reina de Sevilla se ha saldado con un herido trasladado al Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Según ha adelantado El Correo de Andalucía y han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el conductor del patinete ha sido trasladado al centro hospitalario por una lesión compatible a una fractura, mientras el de la moto ha sufrido heridas leves.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado tanto los servicios sanitarios del 061 y agentes la Policía Local.