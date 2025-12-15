Un accidente provoca más de cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A-49

Situación de la entrada a Sevilla por la A-49. - DGT

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico está provocando más de cuatro kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía A-49. La situación afecta a todos los carriles de la vía.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, el siniestro ha tenido lugar en el entorno de Castilleja de la Cuesta y Bormujos (Sevilla) sobre las 7,21 horas.

Por el momento no hay constancia de personas heridas en el accidente, según fuentes consultadas del 112.