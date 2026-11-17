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SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón acusado de guardar en una nave industrial en Sevilla armas y munición de guerra prohibidas para su adquisición y tenencia o uso ha aceptado dos años de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas, si bien enfrentaba una petición fiscal de siete años de cárcel por estos hechos.

Así, su aceptación tanto de los hechos como de las penas aparejadas ha propiciado un acuerdo que, con la conformidad de su defensa y el Ministerio Público, ha evitado la celebración del juicio, que debió haber tenido lugar este lunes, 16 de octubre, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Si bien este hombre enfrentaba una petición fiscal de siete años de prisión por un delito de fabricación de municiones de guerra, la Fiscalía, al elevar sus conclusiones a definitivas, ha descartado la fabricación de silenciadores o armas de fuego de la que en principio venía siendo acusado.

No obstante, el investigado no llegará a ingresar en prisión, dado que la cuantía de la pena -dos años o inferior- y la falta de antecedentes penales han llevado a la fiscal a informar favorablemente sobre la petición de la suspensión de la condena de prisión solicitada por la defensa.

Sin embargo, este hombre se verá obligado a quedar a disposición del tribunal y no podrá cometer hechos delictivos durante el tiempo que transcurra esta medida, esto son tres años.

La sentencia ha sido dictada 'in voce' en la sala y declarada firma, dado que las partes han rechazado recurrir la misma.

Según el escrito del Ministerio Público, el hombre guardaba un cartucho metálico, 19 vainas metálicas empistonadas para arma larga, 198 cartuchos metálicos completos para arma larga, 324 gramos de pólvora y 41 unidades de pistones para cartuchería.