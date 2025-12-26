La actuación de dos agentes de la Policía Local de Bormujos salvan la vida de una nina de un año

Archivo - Agentes de la Policía Local de Bormujos - AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS - Archivo

BORMUJOS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Bormujos (Sevilla), Lola Romero, ha agradecido este viernes el trabajo de dos patrulleros de la Policía Local del municipio para salvar la vida de una niña de un año.

Según ha compartido en una publicación en redes sociales, en la noche de este jueves, los dos agentes escoltaron el coche de unos padres que viajaban con su hija de un año. La menor "estaba convulsionando". "Correr que mi hija se está muriendo", aseguraban los progenitores.

Durante el trayecto al Hospital San Juan de Dios, el vehículo donde estaba la niña "quedó averiado". En ese momento, la madre "con la niña semiinconsciente" pasaron al coche patrullero que finalmente consiguió llegar al centro hospitalario.

Ya en el Hospital, la pequeña fue atendida "de inmediato" por los servicios de urgencia y "tras unos minutos de angustia" consiguieron reanimar a la niña llamada Janet.

La alcaldesa ha compartido el mensaje de agradecimiento que han enviado los padres a los agentes de la Policía. "Gracias a todos los que nos cuidáis durante el año, también en noches tan especiales como esta", ha afirmado la primera edil.