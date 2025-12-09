Acuerdo entre la Cámara de Comercio de Sevilla y la Zona Franca para "atraer nuevas empresas" al enclave

La delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, firman un acuerdo. - CÁMARA DE COMERCIO

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Sevilla y la Zona Franca han firmado este martes un acuerdo de colaboración para el desarrollo de actividades en beneficio del ecosistema empresarial de Sevilla y del posicionamiento de la Zona Franca como "enclave logístico, industrial y de servicios de referencia".

El acuerdo ha sido firmado entre el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y la delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar. Según una nota conjunta, el texto "refuerza la colaboración institucional y estratégica para aportar visibilidad institucional y empresarial a la Zona Franca a través de acciones de comunicación, relaciones institucionales, promoción nacional e internacional".

Entre las acciones han destacado la de informar y asesorar a las empresas actualmente ubicadas en la Zona Franca, diseñar y ejecutar un Plan de Promoción empresarial con el fin de atraer empresas de otras provincias y países interesadas en implantarse en la Zona Franca con la difusión de las ventajas fiscales, aduaneras y logísticas del régimen de este recinto, además de promover la adhesión de empresas de la Zona Franca al 'Certificado Garantía'.