Acusado de violación en Sevilla niega los hechos y cree que ella lo denuncia "por maldad y para hacerle daño"

Publicado 12/12/2019 17:46:22 CET

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado de violar, maltratar y humillar a su mujer durante años, y para el que la Fiscalía pide 19 años de prisión, ha negado los hechos ante el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla y ha remarcado que ella lo denuncia "por maldad" y para "hacerle daño".

Durante la primera sesión del juicio, que ha arrancado este jueves, este hombre, en prisión provisional por estos hechos desde agosto de 2018, ha negado todo lo que la Fiscalía señala en su escrito. Así, ha dicho que es "mentira" que intentara aislarla socialmente, que la agrediera sexualmente, que le introdujera la cabeza bajo el grifo de la bañera, que la insultara, que la obligara a dormir en el suelo o que "la arrastrara sobre heces y orines de perro".

También ha negado que amenazara a su familia, ni que la dejara desnuda en un descampado en Dos Hermanas el día de su cumpleaños, es más ha asegurado que ese día le pidió matrimonio, así como varios episodios de violencia, remarcando a su vez que no la controlaba ni la dejaba encerrada. "Ella salía siempre que quería de la casa y trabajaba en el bar", un negocio que llevaban a medias. En este punto, ha reconocido que tenían discusiones por su situación económica, ya que "ella gastaba sin atenerse a las consecuencias porque vivía en un mundo que no era real".

A preguntas de su abogado, Alberto Castejón, sobre la colocación de un cerrojo en la puerta de su dormitorio de matrimonio, ha reconocido que lo puso pero que se podía abrir "por dentro y por fuera" porque ella no se fiaba de unos primos suyos que a veces iban a la casa y que tenían llaves los dos.

Sobre uno de los episodios cuando ella interpuso la denuncia en junio de 2018, cuando supuestamente la viola en el baño de la casa, donde se encontraban con unos amigos comunes y donde él supuestamente la cogió del cuello y la levantó, ha reconocido que discutieron porque sospechó que mantenía alguna relación con uno de esos amigos, que en la actualidad sí son pareja y tienen una hija, y decidieron poner punto y final a la relación pero pacíficamente.

VIO "EL CIELO ABIERTO"

"Vi el cielo abierto cuando se fue", ha remarcado el acusado, quien ha destacado que ella "tiene un carácter fuerte", y ha asegurado que vivían en un bloque de pisos y que si hubieran pasado todos esos episodios "los vecinos se habrían enterado".

Preguntado por último sobre unas fotos del cuerpo de ella amoratado, ha señalado que eso "es imposible" y que "si tiene pruebas que las enseñe", unas imágenes que no se han adjuntado a la instrucción.

Cabe destacar que la supuesta víctima nunca acudió a un centro médico tras las presuntas agresiones pero sí cuenta con un informe forense y una perito ha declarado durante el juicio y no ha constatado "ni moratones ni heridas", según ha señalado la defensa.

Por su parte la denunciante, que ha prestado declaración con mampara y a puerta cerrada durante más de una hora, ha confirmado todos los detalles que expresó en la denuncia que interpuso en 2018.

También ha testificado su actual pareja y que estaba en la casa aquel día y ha recordado que el acusado le dijo "te vas a enterar cuando llegues a casa, no va a ser como otras veces" tras un incidente en el vehículo y que el mismo vio cómo este hombre "la cogía por el cuello y la levantaba del suelo" en una fiesta que hicieron en su casa, así como que después de aquel incidente se fueron de la casa y ella les confesó que "él ha había violado y que no quería vivir más", no obstante ninguno de estos amigos contó esta circunstancia cuando denunciaron los hechos ante la Policía porque ella les pidió que no lo contaran.

El juicio continúa este viernes con la comparecencia, entre otras, de una hermanastra de la víctima, cuyo testimonio como testigo solicitado por la defensa ha sido aceptado por el tribunal en esta misma jornada. Además declararán la madre, la hermana y un amigo del acusado y peritos judiciales.