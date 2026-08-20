Adelante Andalucía afea al alcalde de Sevilla el "urbanismo a la carta" en Altadis y exige saber "quién manda realmente"

Archivo - Vista aérea del complejo de Altadis en Los Remedios, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Sevilla ha cuestionado el inicio de las obras de la nueva pasarela vinculada al complejo Vera Sevilla en los antiguos terrenos de Altadis y ha exigido al alcalde, José Luis Sanz, que explique los criterios de interés público que justifican su ubicación, así como las obligaciones urbanísticas de la promotora y "sobre quién recaerá las decisiones sobre el cierre y el acceso a los espacios asociados a la infraestructura".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Adelante ha reclamado conocer "qué estudios de movilidad o de necesidad urbana" han determinado que ésta debía ser la "ubicación prioritaria" para una nueva conexión sobre la dársena.

En este sentido, el portavoz de la formación andalcista en Sevilla y diputado en el Parlamento andaluz, Javier Montes, ha advertido que el debate "no está en la infraestructura en sí", sino en "qué intereses terminan condicionando las decisiones urbanísticas de Sevilla y quién tiene capacidad real para decidir cómo se transforma la ciudad". "Resulta curioso que la pasarela que supuestamente necesitaba Sevilla termine exactamente en la puerta de una operación inmobiliaria de cientos de millones de euros", ha añadido.

La nueva infraestructura conectará directamente el complejo Vera Sevilla con el Paseo de las Delicias y ha sido presentada por el propio Ayuntamiento como "uno de los elementos estratégicos" de la transformación de Altadis.

Asimimso, ha señalado que Altadis ha vuelto a mostrar una forma de gobernar Sevilla en la que la iniciativa privada "no sólo desarrolla sus negocios, sino que termina teniendo una enorme capacidad para condicionar el planeamiento y las prioridades públicas de la ciudad", además de criticar el debate existente sobre los terrenos de Altadis y la denuncia presentada ante Fiscalía por la posible pérdida para la ciudad de unos 4.000 metros cuadrados de suelo que, según los denunciantes, "deberían haber sido objeto de cesión pública".

Por su parte, el Ayuntamiento ha rechazado esta interpretación y ha sostenido que el proyecto "aporta espacios y equipamientos públicos superiores a los que habrían resultado de esa obligación", ante lo que Montes ha exigido "transparencia" y ha indicado que en una operación de esta magnitud, "cada metro cuadrado que pueda ser público tiene que defenderse como público". "El suelo de Sevilla no puede ser la moneda pequeña con la que se cuadran grandes operaciones privadas", ha señalado.

Igualmente, ha cuestionado la celeridad cuando existen inversiones privadas y ha resaltado uno de los elementos "menos explicados" del proyecto: el graderío previsto en la margen del casco histórico, que contará con un sistema de cerramiento que permitirá restringir el acceso durante determinadas franjas horarias. Una medida por la que el portavoz ha requerido que el Consistorio explique, a fin de aclarar "quién fijará esos horarios, ordenará el cierre, controlará físicamente el acceso y bajo qué circunstancias podrá impedirse el paso".