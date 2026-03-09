Adelante Andalucía afea el viaje del alcalde de Sevilla a Nueva York "con dinero público para reunirse con Ayuso"

Archivo - El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Organización de Adelante Andalucía, Néstor Salvador, ha criticado este lunes el viaje del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), a Nueva York "con dinero público a hacerse cuatro fotos" y a "reunirse" con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha criticado el representante de Adelante Andalucía en una rueda de prensa desde la sede de su partido en Sevilla en la que ha tachado de "tremenda catetada" dicho viaje del alcalde hispalense a la ciudad estadounidense, donde José Luis Sanz ha coincidido con la presidenta autonómica madrileña.

Néstor Salvador ha señalado que Sanz y Ayuso "podrían haberse encontrado en Madrid o en Sevilla", pero en vez de eso "se han ido a Nueva York con dinero público a hacerse cuatro fotos y a intentar otra vez más la marca del PP del postureo", ha criticado.

El representante de Adelante ha censurado también que, "en vez de intentar resolver los problemas de los sevillanos", el alcalde 'popular' "se va a Nueva York con dinero público a hacerse cuatro fotos y a intentar vender que están haciendo algo".

"Sería mejor para los sevillanos y sevillanas que el alcalde se encargara de los problemas de Sevilla y que estuviera intentando resolver" los mismos, y "no viajando a Nueva York para reunirse con Ayuso", algo que ambos dirigentes del PP podrían haber hecho "en Madrid o en Sevilla", según ha continuado criticando Néstor Salvador.

Paralelamente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, también ha aludido a este viaje a Nueva York en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en la que ha afeado que José Luis Sanz "se va de farra con Ayuso a USA mientras desatiende a su ciudad".