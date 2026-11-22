El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un acto de campaña en Jerez de la Frontera (Cádiz). A 22 de noviembre de 2026. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La formación andalucista de izquierdas Adelante Andalucía ha mostrado su "profundo dolor" por la muerte de tres trabajadores durante la jornada del sábado 21 en la provincia de Sevilla. En contexto, dos de ellos fallecieron en Morón de la Frontera tras caer a un foso en una empresa extractora de aceite y un tercero, un joven de 29 años, perdió la vida en Gerena en un accidente relacionado con la construcción.

"Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a las familias, amistades y compañeros de las víctimas. Compartimos su dolor en unos momentos especialmente difíciles marcados por una tragedia que nunca debería producirse", ha precisado la formación a través de un comunicado.

Los hechos ocurridos en Morón y Gerena "vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante". "Acudir al trabajo sigue costando vidas", han apostillado. En el caso de Morón, "todo apunta a que los dos operarios fallecieron en un espacio confinado donde podría haber presencia de gases tóxicos, mientras que en Gerena las circunstancias del accidente continúan siendo investigadas".

De este modo, desde Adelante Andalucía han considerado "inaceptable que estas situaciones sigan produciéndose". "Detrás de cada accidente laboral mortal hay una familia rota y un entorno marcado para siempre por la pérdida de un ser querido. No se trata únicamente de cifras, sino de vidas truncadas mientras desempeñaban su trabajo", han añadido.

Por ello, la formación ha considerado "imprescindible" que se esclarezcan las causas de estos accidentes "y que se refuercen las medidas de prevención de riesgos laborales, especialmente en actividades de alto riesgo". "La seguridad en el trabajo debe convertirse en una prioridad real para evitar que tragedias como estas vuelvan a repetirse", han agregado.

"Las 30 muertes laborales registradas este año en la provincia de Sevilla reflejan la necesidad de seguir avanzando en protección, vigilancia y prevención. La vida y la seguridad de la clase trabajadora no pueden depender de la suerte", han concluido.

En contexto, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha secundado un minuto de silencio por las víctimas en un acto de campaña este domingo 22 en Jerez de la Frontera (Cádiz).