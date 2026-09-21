Adelante denuncia el "fiestorro" de la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla ante la Unesco

Preparativos de los Premios Escaparate celebrados en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado una denuncia del evento organizado el pasado 17 de septiembre por el Ayuntamiento de Sevilla y la Revista Escaparate, con patrocinio de la Junta de Andalucía, ante el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organización asociada con la Unesco, tras la utilización de la Plaza Virgen de los Reyes, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1987.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, han solicitado que la Unesco valore la posible afección que la ocupación temporal del espacio y las instalaciones del evento ha tenido sobre los valores históricos, arquitectónicos y urbanos del bien, además de que han reclamado que se valore si la actividad vulneró la prohibición expresa de ocupar la Plaza Virgen de los Reyes recogida en la Ordenanza municipal.

En este sentido, el portavoz de la Asamblea Local de Sevilla, Nacho Molina, ha manifestado que la organización continuará pidiendo explicaciones y responsabilidades sobre el evento y que "no permitirán que ningún grupo político ni alcaldía use los espacios públicos de Sevilla como su cortijo para fiestorros, ignorando sus propias ordenanzas y poniendo en peligro un bien de incalculable valor cuya conservación es obligación de las administraciones públicas".

Finalmente, Adelante Andalucía ha solicitado la comprobación de si la Administración competente en patrimonio "evaluó suficientemente" el riesgo para el entorno protegido y, de detectarse afecciones relevantes, que se actúe en consecuencia, incluyendo una eventual comunicación a organismos nacionales o al Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La denuncia de Adelante ante el Icomos ha constado de cinco escritos que recogen documentos gráficos tanto del evento como de los preparativos, la ordenanza municipal que prohíbe que en dicho espacio se celebren actos públicos y las publicaciones realizadas sobre este tema en los medios de comunicación.