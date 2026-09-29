Adelante llevará al Parlamento andaluz la construcción de un hospital comarcal en Morón de la Frontera (Sevilla)

Los diputados de Adelante Andalucía, Javier Montes y Mari García, en una visita a Morón de la Frontera (Sevilla). - ADELANTE ANDALUCÍA

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha anunciado que llevarán al Parlamento autonómico la reclamación de los vecinos de Morón de la Frontera (Sevilla) para la construcción de un hospital comarcal en el municipio ante "la falta de asistencia sanitaria en la comarca".

Así lo ha señalado el partido en una nota, tras una visita de los diputados Javier Montes y Mari García a Morón donde han podido conocer la situación sanitaria del municipio acompañados de la portavoz local de Adelante, Carmen Cabezas, y otros miembros de la organización.

Adelante ha destacado que Morón de la Frontera "lleva esperando durante décadas la promesa de la Junta de Andalucía de construir un hospital comarcal que absorba la demanda sanitaria". "Tras el cierre del hospital municipal por incumplimiento de condiciones bajo la Ley General de Sanidad de 1986, la ciudadanía ha sufrido la decadencia en la asistencia sanitaria con el aumento de las listas de espera para el médico de familia, la falta de especialistas y la ausencia de un pediatra en el Hospital de Alta Resolución (HARE) del municipio", ha explicado.

El parlamentario Javier Montes ha criticado que la Junta "se escude en la existencia de un HARE que es deficiente". "La Junta de Andalucía dice que hay un HARE, pero lo único que hace es absorber las urgencias y la demanda que sobra o que satura la atención primaria de Morón y de la comarca", ha afirmado el diputado de Adelante.

Asimismo, Montes también ha lamentado "la reducción del número de especialistas". "Tiene un centro de especialidades donde antiguamente había tres consultas de especialistas a la semana y actualmente hay una cada 15 días o un mes", ha subrayado.

En esta línea, Adelante ha pedido a la Junta la construcción de un hospital comarcal en Morón de la Frontera que "responda a las situaciones de urgencia en la ciudad y comarca, y que supla las necesidades de especialistas médicos".

"El hospital comarcal es una necesidad histórica que tiene Morón y su comarca y que desde Adelante Andalucía vamos a llevar al Parlamento de Andalucía", ha concluido Montes.