Adelante pregunta por el dinero público invertido por la Junta en el "fiestorro" de los Premios Escaparate en Sevilla

Preparativos de los Premios Escaparate celebrados en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para conocer la cantidad de dinero invertida por parte de la Junta para la organización de los Premios Escaparate, celebrada este jueves en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla.

"Acabamos de registrar en el Parlamento poder conocer todo el gasto público de la Junta en el fiestorro de ayer de la Revista Escaparate en Sevilla. Odio a lo público patrocinado por lo público", ha señalado el portavoz de la formación, José Ignacio García, en su cuenta oficial en la red social 'X'.

García ha adjuntado en la publicación el documento en el que recoge tres preguntas: "¿Cuánto dinero público ha invertido la Junta de Andalucía en el patrocinio de este evento?; ¿Tiene contratos de publicidad la Junta de Andalucía o cualquiera de sus entes instrumentales con la empresa Sevilla No Madeja Do, S.L.?, y en su caso, ¿a qué importe asciende?; ¿Cómo valora la Junta de Andalucía la utilización de espacios públicos protegidos por la normativa de protección del patrimonio para la realización de eventos privados?".

En el escrito, Adelante ha asegurado que "la normativa municipal prohíbe la celebración de este tipo de eventos" en la Plaza Virgen de los Reyes.

Junto a esta petición, el grupo parlamentario ha realizado una solicitud de información para conocer "todos los informes, contratos y convenios que haya realizado la Junta de Andalucía, empresas auxiliares, entes instrumentales con la empresa Sevilla No Madeja Do, S.L.".

"¿Alguien ha leído alguna vez la Revista Escaparate? ¿O es solo un chiringuito para pillar dinero público por la cara y que fachas, ricos y/o famosos monten saraos a nuestra costa? Es una duda sincera", ha aseverado García en otra publicación en su cuenta oficial en 'X'.

La gala ha contado con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acudió al acto junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.