El PSOE de Sevilla pide los expedientes de la cesión de la plaza Virgen de los Reyes para la cena de la Revista Escapate

Preparativos para la cena de los Premios Escaparate, organizada por la Revista Escaparate en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la Catedral de Sevilla. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado los expedientes relacionados con la cesión de la plaza Virgen de los Reyes para la celebración de una cena privada con motivo de los Premios Escaparate y su portavoz, Antonio Muñoz, ha advertido de que el Gobierno de José Luis Sanz ha cruzado con esta decisión un límite en la utilización de los espacios públicos de la ciudad. "Anoche se traspasó una peligrosa línea roja en cuanto a la cesión de los espacios públicos, que no deben estar en venta", ha afirmado Muñoz.

En una nota de prensa, el portavoz socialista ha señalado que Virgen de los Reyes es uno de los espacios "especialmente protegidos" por la normativa municipal, y que la ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico establece expresamente en su artículo 11 que queda prohibida la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y del Triunfo para los eventos y actividades regulados por ella.

Ante lo ocurrido, el Grupo Socialista ha solicitado formalmente acceso y copia de todos los expedientes, informes, datos y antecedentes relacionados con la ocupación de la plaza Virgen de los Reyes y la plaza del Triunfo para la gala celebrada el pasado 17 de septiembre, así como toda la documentación municipal relativa a la organización del acto.

La petición, firmada por Antonio Muñoz, ha reclamado que el Ayuntamiento facilite la documentación íntegra para poder conocer "en qué condiciones se produjo la ocupación y cuáles fueron los informes y autorizaciones que la hicieron posible".

En este sentido, Muñoz ha querido diferenciar expresamente su crítica a la actuación municipal de cualquier valoración sobre los Premios Escaparate. "No tengo nada en contra de la revista Escaparate, que debe seguir desarrollando su actividad en los próximos años y, cuando se trate de ocupar el espacio público, que sea conforme a las ordenanzas municipales", ha añadido.

Para el portavoz socialista, lo sucedido ha planteado una cuestión más amplia sobre los límites que debe respetar el Consistorio a la hora de permitir usos privados de los espacios más emblemáticos de Sevilla. "Sevilla no puede estar en venta. Sevilla no puede ofrecer a cualquier precio sus espacios emblemáticos, que fue lo que ocurrió anoche", ha subrayado.

Al hilo, Muñoz ha enmarcado lo ocurrido en Virgen de los Reyes en un debate más amplio sobre el modelo de utilización del espacio público que está impulsando el Gobierno municipal y que también se refleja, a juicio del Grupo Socialista, en el futuro de Plaza Nueva.

Tras años de obras y una importante inversión pública, los socialistas han considerado que la prioridad debe ser "recuperar plenamente la plaza para el uso ciudadano antes de habilitar nuevas superficies destinadas a veladores".

El Grupo Socialista ha sostenido que no se trata de cuestionar la hostelería, la actividad económica ni la celebración de acontecimientos, sino de establecer "límites claros" para evitar que los espacios recuperados para la ciudad terminen sometidos de forma creciente a usos privados.