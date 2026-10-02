Adelante preguntará en el Parlamento por "la pérdida de una línea" en el CEIP Híspalis de Sevilla

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, con representantes de la comunidad educativa del CEIP Híspalis de Sevilla. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado que preguntarán en el Parlamento a la Junta de Andalucía por la pérdida de una línea en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Híspalis del barrio de Sevilla Este.

Según ha indicado el partido en una nota, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, se ha reunido con parte de la comunidad educativa del CEIP Híspalis, quienes han transmitido los recortes de recursos realizados por la Junta de Andalucía tras la pérdida de una línea en el colegio de Infantil y Primaria.

Según el AMPA Las Palmeras, la pérdida de una línea "ha disminuido los recursos a la mitad bajo la justificación de que no se cumple el mínimo de alumnado". La asociación indica que actualmente tienen 17 grupos.

En la reunión, el AMPA ha explicado los principales recortes que está sufriendo el Híspalis, entre los que se encuentran una baja por maternidad y dos reducciones de mayores de 55 años sin cubrir y la falta de PT y PTIS que está afectando a 40 estudiantes diagnosticados. Las familias han solicitado que se les conceda un aula de integración para cumplir el cupo de 18 grupos y obtener los recursos que "son imprescindibles".

Asimismo, la asociación ha criticado la "indiferencia" por parte de la Delegación y Consejería de Educación, "quienes no han contestado a sus escritos desde junio y julio, respectivamente".

"Desde Adelante vamos a traer, en primer lugar, este asunto al Parlamento, donde vamos a preguntar: '¿Qué pasa con ese escrito que el AMPA Las Palmeras remitió a la Delegación y al Servicio de Ordenación Educativa?', '¿qué ha pasado con ese escrito que no tiene respuesta en la Consejería?'", ha manifestado Iza.

"Vamos a estar muy pendientes de todas las movilizaciones de este AMPA, que es de mujeres luchadoras, de madres luchadoras que tienen niños y niñas con necesidades específicas; que van a seguir luchando por ellos y, desde Adelante Andalucía, también vamos a estar acompañándolas hasta el final", ha concluido la diputada de Adelante.