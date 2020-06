Adelante Sevilla cree que "aún hay mucho por hacer" en materia de memoria histórica

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Adelante Sevilla, Sandra Heredia, y la edil Eva Oliva han participado este domingo en el homenaje que cada 14 de junio, con motivo del Día de la Memoria Histórica y Democrática, se brinda a las víctimas del franquismo en Sevilla y han manifestado que "aún hay mucho por hacer" en esta materia.

Los participantes en el acto han partido en comitiva desde la puerta del cementerio de San Fernando hasta el lugar donde se ubican las fosas comunes de Monumento y Pico Reja, donde se ha recordado emotivamente a quienes fueron fusilados por el franquismo y cuyos cuerpos permanecen allí enterrados, según reseña Adelante en una nota de prensa.

Heredia ha destacado en el acto la "incansable labor" y el trabajo que realiza desde hace años el movimiento memorialista de Andalucía, cuya "movilización permanente" ha hecho posible el inicio de los trabajos de exhumación en la fosa común de Pico Reja y la declaración de la antigua comisaría de la Gavidia como lugar de la memoria.

También ha recordado que en Pico Reja, junto a "más de 1.000 personas" que defendieron la democracia y la legalidad, reposan los restos de Blas Infante, "el padre de la patria andaluza"; considera que "aunque con más de 40 años de retraso, por fin se está recuperando la memoria perdida"; y señala que en Sevilla todavía falta iniciar la exhumación de hasta cuatro fosas comunes más, donde se enterraba tanto a quienes eran fusilados durante los primeros días del alzamiento como a las personas que eran reprimidas, torturadas y asesinadas por el hambre en los campos de concentración.

Heredia cree que el hecho de que "más de 1.000 luchadores por la democracia y la libertad", e incluso Blas Infante, permanezcan aún enterrados en una fosa común demuestra que "queda mucho trabajo pendiente para que los principios y los valores democráticos se consoliden plenamente".

La edil Eva Oliva, por otra parte, ha señalado que Adelante se une a la petición del movimiento memorialista para que en la antigua comisaría de la Gavidia se ubique el Museo de la Memoria de Sevilla y apunta que "sería un absoluto despropósito que un lugar tan emblemático se instalara un nuevo hotel", cuando "ya el propio alcalde, Juan Espadas (PSOE), reconoce que nuestra economía se ha resentido especialmente en esta crisis como consecuencia de su dependencia del turismo".

Heredia ha exigido a Juan Espadas que se posicione pública y contundentemente por la exhumación de los restos de Queipo de Llano, que contrariamente a lo que establece la Ley de Memoria Histórica, no deberían ocupar el lugar de honor que aún conservan en plena Basílica de la Macarena, y cree que este hecho es "consecuencia de la tibieza y falta de valentía del PSOE andaluz, que ni con Juan Espadas en el Ayuntamiento de Sevilla ni con Susana Díaz en la Junta, ha hecho nada para conseguir la exhumación".

La edil Eva Oliva confirma los "reiterados incumplimientos" del PSOE en materia de memoria democrática y lamenta que la Mesa de la Memoria del Ayuntamiento no se ha reunido formalmente en el actual mandato, pues las asociaciones y los expertos solo han sido convocados "a título informativo" cuando se conoció el inicio del proyecto de exhumación de Pico Reja.

Por último, ha reclamado que se proporcione al movimiento memorialista información sobre el proyecto iniciado hace dos años para convertir el módulo principal de la cárcel de la Ranilla en un espacio de la memoria, donde las propias asociaciones memorialistas puedan seguir realizando su encomiable labor.

PODEMOS RECLAMA A LA JUNTA QUE CUMPLA LA LEY

Podemos, partido que forma parte de la coalición de Adelante Sevilla, ha señalado en una nota de prensa que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aprobada hace tres años, estableció el 14 de junio como Día de Homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura en recuerdo al primer intento de exhumación pública de una fosa común del franquismo en Andalucía, hecho que ocurrió un día como hoy en Lecrín (Granada) hace 17 años.

Para la formación morada, la celebración de este día tan importante para las víctimas del franquismo en Andalucía se enmarca en la "parálisis absoluta" en la que la Junta de Andalucía de Juanma Moreno "ha sumergido a las políticas de memoria", y han criticado el "recorte de un tercio" del presupuesto andaluz de memoria histórica y el "acuerdo del PP con Vox" para derogar la ley de memoria democrática y sustituirla por una ley de la concordia.

En este sentido, la secretaria de movimientos sociales de Podemos, Puri Huertas, ha manifestado que "no puede haber concordia si antes no se restablece la verdad, se hace justicia y se repara a las víctimas del terrorismo franquista". "Verdad, justicia y reparación exigen los familiares de las víctimas del genocidio franquista desde hace décadas y Moreno no está cumpliendo con sus anhelos ni con la ley andaluza de memoria", ha dicho.