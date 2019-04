Adepa no está "absolutamente nada" conforme con los acuerdos sobre Nervión y señala los "intereses económicos"

Publicado 03/04/2019 12:20:35 CET

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobase el documento definitivo del catálogo de inmuebles del barrio de Nervión a proteger como legado de la arquitectura regionalista, que incluye unos 70 edificios de tal estilo y del movimiento moderno, algunos de ellos ya protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y además una moción urgente con el compromiso de "ampliar" las medidas de protección en tal barrio, la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha avisado de que no está "absolutamente nada" conforme con estas medidas, según ha dicho a Europa Press Joaquín Egea, portavoz del colectivo.

La idea de crear dicho catálogo surgió a cuenta de la controversia suscitada en 2017 en torno al edificio del número 35 de la calle Cristo de la Sed, obra del arquitecto Aníbal González, autor de monumentos tan emblemáticos como la Plaza de España y figura clave de la exposición iberoamericana celebrada en Sevilla en 1929.

Y es que después de que el edificio fuese vendido y los nuevos propietarios optasen por su demolición para la construcción de viviendas, pues el mismo no gozaba de ninguna protección, diferentes voces reclamaron su conservación al tratarse de una construcción obra de Aníbal González y una reminiscencia de la arquitectura regionalista de comienzos del siglo XX.

A raíz de ello, el Ayuntamiento acordó suspender provisionalmente la concesión de licencias de demolición o reforma en diversos edificios y sectores de Nervión marcados por la presencia de construcciones regionalistas, mientras se promovía este catálogo al objeto de proteger definitivamente los inmuebles que finalmente se considerasen valiosos desde la perspectiva patrimonial.

Dicho procedimiento culminó con el documento definitivo de este catálogo, que contempla unos 70 edificios regionalistas y del movimiento moderno, algunos de ellos ya protegidos por el vigente PGOU. En el documento figuran, por ejemplo, las viviendas regionalistas de la avenida de Ramón y Cajal, nueve viviendas de la calle Beatriz de Suabia, el hospital San Juan de Dios de la avenida de Eduardo Dato, varias casas de Marqués de Nervión, las edificaciones supervivientes de la antigua cárcel de Ranilla o los edificios de Catalana Occidente y del hotel Los Lebreros como exponentes de la arquitectura contemporánea, según la documentación recogida por Europa Press.

EL AVISO DE ADEPA

Pero según Adepa, el citado catálogo "sólo abarca unas pocas calles y unas pocas casas" de Nervión, "dejando sin estudiar el 90 por ciento" de la zona y a su objeto de definición: la casa jardín y las calles arboladas y ajardinadas, una tipología urbana no recogida en el texto.

De hecho, la demanda de Adepa de que la oposición rechazase el documental final del catálogo motivó que el mismo fuese retirado del pleno de febrero, pese a que contaba ya con el aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. Empero, el pleno del pasado mes de marzo supuso finalmente la aprobación del documento con el apoyo del PSOE y Cs, el voto en contra de Participa y la abstención de PP e IU.

El pleno incluyó además una moción por vía de urgencia apoyada por todos los grupos políticos, para "ampliar los trabajos de protección" en el barrio de Nervión "profundizando en el conocimiento" de inmuebles no protegidos hasta ahora pero que "pudieran poseer valores dignos" de conservar, así como de las fincas e inmuebles protegidos de modo preventivo en el marco de la elaboración del catálogo, para implementar su protección definitiva "a la mayor brevedad posible", entre otros aspectos.

No obstante, Joaquín Egea ha indicado que la mencionada moción no satisface a su colectivo, y es que aunque en la misma se menciona la idea de "analizar la posibilidad de someter a la Comisión de Patrimonio las licencias de demolición" que afecten a inmuebles del barrio de Nervión susceptibles de ser añadidos a las medidas de protección, hasta que sea elaborada una "regulación normativa" como tal, no media un compromiso firme respecto a la suspensión de las licencias.

LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

En ese sentido, ha recordado que para comenzar a elaborar este catálogo de protección sí se dictó una suspensión respecto a las obras de demolición o reforma para determinados sectores urbanos de Nervión con edificios susceptibles de protección por su relación con la arquitectura regionalista del siglo XX, a la espera de concluir el instrumento finalmente aprobado por el pleno.

Del mismo modo, Egea no ve satisfecha la demanda de Adepa respecto a un tratamiento específico para la tipología de la casa jardín de Nervión y las calles arboladas. "Hay un miedo cerval contrastado a que alguien considere que se va a paralizar el desarrollo de la ciudad, porque se entiende que el progreso es construir lo más rápido posible, independientemente del patrimonio", ha lamentado, considerando que en este asunto han pesado "los intereses económicos de las grandes constructoras y propietarios de terrenos y la cercanía de las elecciones".