Adif cortará el suministro eléctrico en la estación Sevilla Santa Justa por operaciones de mantenimiento hasta el jueves

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif procederá al corte de suministro eléctrico desde esta madrugada al jueves 16 de octubre en la estación de Sevilla Santa Justa, con motivo de la realización de operaciones de mantenimiento y revisión anual obligatoria de los centros de transformación ferroviaria.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, por motivos de seguridad el corte del suministro eléctrico es nevesario para la correcta realización de estos trabajos en los centros de transformación en alta tensión de las instalaciones ferroviarias. La estimación de la interrupción en ambos casos es desde las 00,30 horas hasta las 04,15 horas aproximadamente.

Durante este periodo de tiempo entrarán en servicio los grupos electrógenos que alimentan los circuitos esenciales de la estación y que durante su funcionamiento se produce más ruido del habitual, según ha señalado el comunicado.

Esta actuación ha sido puesta en conocimiento tanto de la Policía Local como de las dependencias de Adif que trabajan en la estación, con objeto "de minimizar el impacto de estos trabajos".