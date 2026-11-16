Adjudicado el equipamiento del nuevo centro cívico Medina de Haro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La alcaldesa, en primer término, visita el interior del centro cívico Medina de Haro - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha adjudicado la adquisición de mobiliario y equipamiento para la puesta en marcha del nuevo distrito Este 'Centro Cívico Medina de Haro' tras las obras integrales de rehabilitación.

Así lo ha explicado, en una nota de prensa, la delegada de Hacienda y portavoz municipal, Ángeles Ballesteros, quien ha subrayado estas dotaciones "para la descentralización completa de los distritos de la ciudad y el uso administrativo y social de las instalaciones por parte de la población en las mejores condiciones".

Este expediente incluye el global del mobiliario para las oficinas como sillas, mesas, armarios, etcétera, además de los elementos para el ajardinamiento y decoración del entorno y del edificio. Se trata de un espacio de servicios, formación, ocio y participación para los ciudadanos de esta zona de la ciudad que tenía que rehabilitarse, pues era muy antiguo y no reunía las condiciones de accesibilidad, eficiencia ni funcionalidad actuales, y tras la intervención está llamado a convertirse en el corazón del distrito.

La intervención ha consistido en la remodelación por completo del edificio, de manera que el centro consta de cinco aulas, espacio específico para equipos y trabajos informáticos, salas de usos múltiples, salas de reuniones, recepción, despachos, zona de aseos, almacenes y una zona de bar cafetería. "Todo ello completamente accesible, incluido un ascensor para acceder a la planta superior que hasta ahora no tenía".

El nuevo edificio se presenta como "ejemplo en eficiencia y consumo energético" con una reducción de más del 30% de energía primaria no renovable. Para ello, se ha mejorado "la envolvente térmica" (fachadas, carpintería exterior, cubierta y suelos) y las instalaciones térmicas (climatización) y de iluminación. Al respecto, se instalará "una batería de paneles fotovoltaicos".

También contempla intervenciones encaminadas a mejorar la sostenibilidad ambiental del edificio," más allá de los aspectos energéticos", como el consumo de agua y, en general, en el uso de materiales y en la gestión de residuos.