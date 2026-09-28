Administradores de Fincas de Sevilla colaboran con Ayuntamiento para informar a vecinos sobre la llegada del tranvibús

Mesa de trabajo entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Administradores de Sevilla para coordinar la información que recibirán los vecinos y propietarios del centro en relación con la llegada del Tranvibús. - CAF SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAF Sevilla) a través de su presidenta Mariló García Bernal, ha mantenido una mesa de trabajo con el Ayuntamiento de Sevilla para coordinar la información que recibirán los vecinos y propietarios del centro ante la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque, prevista para el lunes, 28 de septiembre.

La puesta en servicio del último tramo de la línea TB1 irá acompañada de cambios en la circulación y de un sistema de control de acceso de vehículos en el eje comprendido entre Puñonrostro y la Plaza del Duque, según ha constatado el Colegio de Administradores en una nota. Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que los residentes y usuarios de plazas de garaje conservarán el acceso a sus viviendas y estacionamientos.

De este modo, han apuntado que la colaboración permitirá trasladar a los Administradores de Fincas Colegiados la información municipal que afecte a las comunidades de propietarios. A través de ellos, los vecinos podrán conocer con antelación las condiciones de acceso, los cambios de movilidad y los trámites que, en su caso, deban realizar los titulares de vehículos vinculados a viviendas o garajes de la zona.

Además, el Colegio difundirá a través de sus redes sociales, Facebook, 'X' e Instagram, y de su canal de WhatsApp toda la información que el Ayuntamiento vaya publicando sobre las obras y la implantación del Tranvibús. De este modo, el CAF Sevilla "refuerza su papel como canal de transmisión entre los servicios públicos y la ciudadanía, facilitando el acceso a información actualizada de forma directa".

Asimismo, el CAF Sevilla ha considerado "especialmente importante" que propietarios y residentes dispongan de indicaciones claras antes de la entrada en funcionamiento del nuevo tramo. Por ello, mantendrá la coordinación con el Consistorio para comunicar a sus colegiados las novedades que se concreten y facilitar que puedan resolver las dudas de las comunidades a las que prestan servicio.

En suma, con esta iniciativa, ambas entidades buscan que la adaptación a la nueva movilidad del centro resulte más sencilla para quienes viven o tienen propiedades en las calles afectadas por el recorrido del Tranvibús.