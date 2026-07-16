AECA alerta del "grave impacto" de la huelga de recogida de residuos en el tejido empresarial de Las Cabezas (Sevilla)

Conjunto de residuos arrojados sobre el acerado de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) , debido a la huelga de recogida de residuos. - AECA

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Empresarios de Las Cabezas (AECA) ha advertido del "grave impacto empresarial y social que la acumulación de residuos está teniendo sobre el tejido empresarial del municipio", una situación de "insalubridad y malos olores" agravada por las altas temperaturas de la época estival, tras 16 días de huelga de recogida de basura en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Según ha explicado la organización en una nota, el paro de la actividad ha afectado tanto a la imagen como al normal funcionamiento de los establecimientos comerciales y de hostelería, así como a las "condiciones de salubridad necesarias para ofrecer un servicio adecuado" a clientes y visitantes. Además, ha asegurado que numerosos consumidores han optado por desplazarse a municipios colindantes para realizar sus compras, acceder a otros servicios o disfrutar de la oferta de hostelería.

Asimismo, AECA ha augurado que, de no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, los vecinos de Las Cabezas "afrontarán la celebración de la final del Mundial entre residuos acumulados y malos olores". Por lo tanto, ha hecho un llamamiento a todas las partes implicadas para que "prioricen el diálogo y la responsabilidad" con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita "recuperar de manera urgente la normalidad", de tal forma que se garanticen "tanto los derechos de los trabajadores como el bienestar de la ciudadanía", así como el correcto desarrollo de la actividad empresarial.