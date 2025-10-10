AECC organiza una nueva Marcha contra el Cáncer de Mama el 19 de octubre en San Juan (Sevilla) para recaudar fondos

Presentación del Cartel de la IV Marcha contra el cáncer de mama en San Juan de Aznalfarache. - AYTO. SAN JUAN DE AZNALFARACHE

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La IV Marcha contra el Cáncer de Mama de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) se celebrará el próximo 19 de octubre, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer de la localidad en colaboración con el Ayuntamiento y con el objetivo de seguir recaudando fondos para la investigación y el acompañamiento a pacientes y familiares.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, al acto de presentación del evento, celebrado este viernes, han acudido la alcaldesa del municipio, María Luisa Moya y la presidenta de la Junta Local de la AECC, Rocío Gálvez, quienes han señalado "la importancia de la concienciación, la prevención y el apoyo a las personas que luchan contra esta enfermedad".

De esta manera, ambas han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta marcha solidaria, que "se ha consolidado como una cita clave en el calendario del municipio".

Además, también han acudido a la citada presentación miembros de la corporación municipal y representantes de la AECC, mostrando así "el respaldo institucional y social a una causa que moviliza a todo el pueblo".

La IV Marcha contra el Cáncer de Mama tendrá un recorrido accesible pensado para fomentar la participación de personas de todas las edades.