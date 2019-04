Agotadas las entradas del concierto del sábado del VII Festival de Swing y ultimadas las actividades paralelas

Publicado 02/04/2019 19:29:39 CET

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VII Festival de Swing de Sevilla, que arranca el jueves y se prolonga hasta el domingo, con conciertos, demostraciones de baile, talleres, fiestas, clases magistrales, mercadillo y dos jornadas al aire libre, ha agotado las localidades para el concierto del sábado en el Teatro Alameda con los alemanes de Kind of Dukish y la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, si bien aún quedan entradas disponibles para la sesión del viernes en dicho espacio, con los grupos franceses The Meeting, formado por miembros de la banda revelación del swing europeo Collectif Paris Swing, y Samson Schmitt Trio, liderado por esta figura emblemática de la guitarra manouche.

Además, la organización del festival ha anunciado que la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, que actuará el sábado con todo vendido, estará también el domingo en el ya tradicional 'pícnic swing' que se celebra en el parque municipal de Gines, una jornada al aire libre y de acceso gratuito con la que se pondrá cierre al evento, y que también incluirá la actuación del grupo de dixieland Tamal Hot Band, así como demostraciones de baile, sesiones de DJ y ambigú.

Las actividades arrancan el jueves 4 de abril con la presentación del número dos de la revista bilingüe en inglés y español Zazoo, dedicada a la cultura swing europea, un evento que se celebrará en el bar El Coco Verde junto con una sesión de música.

El viernes 5 estará protagonizado por el quinteto francés The Meeting, fundado en 2017 por un grupo de jóvenes provenientes de diferentes universos musicales, como proyecto paralelo a la formación Collectif Paris Swing, y que actuará en el Teatro Alameda. Esa misma noche, dicho espacio de la Alameda acogerá además el directo del también francés Samson Schmitt, uno de los mejores guitarristas de la tradición musical manouche, que tocará acompañado por los músicos belgas Johan Dupont (piano) y Joachim Ianello (violín).

Para este concierto doble aún quedan entradas a través de la we http://bit.do/sevillaswing o en las taquillas del Teatro Lope de Vega y las del propio Teatro Alameda, el mismo día del concierto.

Ya el sábado 6 de abril, el teatro Alameda acogerá el directo de los diez músicos alemanes de Kind of Dukish, famosos en la escena de Berlín por su interpretación del auténtico sonido swing de los años 30 y 40, con un repertorio que incluye clásicos de Duke Ellington, Benny Carter o Cab Calloway, entre muchos otros.

A continuación, y como momento estrella del festival, el Teatro Alemeda acogerá un concierto de la guitarrista y cantante norteamericana Albanie Falletta, nacida en Lousiana y con una reconocida trayectoria como solista o en bandas como Thrift Set Orchestra, Guy Forsyth o Albanie and Her Fellas, con la que recientemente ha editado el LP Someone To Dance With, acompañada por Ewan Bleach al clarinete, Ryan Gould al contrabajo y Pablo Cabra a la batería. Para este concierto doble del sábado, como se ha informado, están ya agotadas las entradas.

MÁS ACTIVIDADES

Además de los ya citados conciertos del Teatro Alameda y el 'pícnic swing', junto con los talleres de baile y las clases magistrales de música que requieren de inscripción previa, el festival Sevilla Swing ofrecerá numerosas actividades abiertas al público interesado, esté o no familiarizado con esta temática.

Así, el viernes 5, la plaza José Luis Vila acogerá un concierto de la Sursonora Big Band, formación nacida en los talleres de músicas creativas e improvisación del CICUS y dirigida por el músico multinstrumentista especializado en jazz Nacho Botonero, que interpreta un repertorio en la tradición de las genuinas big band lideradas por figuras como Count Basie o Duke Ellington. Por la noche y tras el concierto del Teatro Alameda, la Sala Holiday será testigo de una fiesta de baile social que se repetirá en la madrugada del sábado al domingo, en ambos casos con DJ especializados en swing.

El sábado 6, de nuevo la plaza José Luis Vila será escenario para una jornada completa de actividades al aire libre, comenzando por el original mercadillo Sevilla Swing Market, con algunas de las mejores marcas artesanales en diseño de ropa y artículos de estética vintage.

Le seguirán sendas clases de baile abiertas (sin previa inscripción) para niños y para adultos, respectivamente, en las que podrán iniciarse en este estilo quienes no hayan tenido ninguna práctica previa. A continuación tendrá lugar una actuación del grupo Hot Club Sevilla, formado por los músicos más representativos del jazz manouche en la ciudad. Entre los dos pases de ese concierto se celebrará el Cabaret Swing, creativo formato que evoca los espectáculos de variedades de principios del siglo XX con demostraciones de baile y vodevil. Finalmente, este encuentro culminará con hasta dos horas de pinchada swing a cargo de DJ.