Aitana Sánchez-Gijón, José María Pou y Lolita Flores, en la reapertura del Teatro Lope de Vega de Sevilla

El alcalde de Sevilla y la delegada municipal de Cultura, ambos en el centro, en la presentacion de la temporada de otoño del Lope de Vega, en un acto celebrado en el Ayuntamiento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, han presentado este jueves, 9 de julio, en el Ayuntamiento, la programación de otoño del Teatro Lope de Vega tras su reapertura, prevista para el próximo mes de septiembre coincidiendo con la Bienal de Flamenco, que contará con nombres como Aitana Sánchez-Gijón, José María Pou, Carlos Hipólito y Lolita Flores.

Bajo el lema 'Vuelve el Lope', la propuesta reunirá entre octubre y diciembre una veintena de espectáculos de teatro, música, danza y flamenco, en los que producciones de referencia nacional e internacional compartirán cartel con compañías y artistas de la escena sevillana. Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes 13 de julio, a partir de las 9,00 horas, a través de la web del propio teatro, señala el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el alcalde ha destacado el regreso de uno de los "grandes símbolos culturales" de la ciudad, que vuelve a abrir sus puertas después de una rehabilitación integral que ha supuesto una inversión de más de 9,5 millones de euros, impulsada por este Gobierno municipal "para devolver a los sevillanos un teatro moderno, seguro y preparado para afrontar los retos del siglo XXI".

"Queremos que el Lope vuelva a ser el gran teatro de Sevilla, un espacio de referencia para la creación, para los grandes espectáculos y para las compañías y artistas sevillanos. Este escenario volverá a emocionar a miles de espectadores y contribuirá a reforzar el liderazgo cultural de Sevilla", ha abundado Sanz.

La actuación contemplaba la renovación de los sistemas de sonido e iluminación, la digitalización de equipos, la sustitución de carpinterías, la instalación de un telón cortafuegos y la reparación del patio de butacas, los palcos y el paraíso, entre otras actuaciones, así como la transformación del entorno urbano que rodea el teatro y el Casino de la Exposición, con la creación de un auditorio al aire libre, la plantación de más de un centenar de árboles y la mejora de la accesibilidad peatonal, cuyas obras se prolongarán hasta 2027.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

Esta programación propia arranca con Ad Mariam, concierto con el que compieza también la III Ruta Turina, una partitura "de raíz sevillana --voces de Soraya Méncid, Alicia Naranjo y Sergio Escobar, piano de Cristina Lucio-Villegas y La Orquestina bajo la dirección de Rafael Ruibérriz de Torres-- pensada como primer gesto simbólico de esta nueva etapa".

Carlos Hipólito encabeza 'Largo viaje hacia la noche', el descenso a los silencios y las culpas de una familia que Eugene O'Neill escribió como testamento y que Ernesto Caballero dirige "con crudeza y precisión" (16 al 18 de octubre). Le sigue 'Gigante', la coproducción del Teatre Romea y el Grec Festival de Barcelona con la que José María Pou cierra el mes bajo la dirección de Josep María Mestres (31 de octubre y 1 de noviembre).

Ya en noviembre, Cecilia Freijeiro presta su voz a Marcela, el personaje cervantino que se rebela contra quienes la juzgan, en una producción que Leticia Dolera dirige con mirada contemporánea (6 de noviembre); y Lolita Flores debuta en la escena sevillana con Poncia, el monólogo que Luis Luque construye a partir de 'La casa de Bernarda Alba' para dar voz a la criada que calló durante toda la obra de Lorca: "culpa, deseo y libertad reunidos en setenta minutos de una intensidad excepcional (7 y 8 de noviembre)".

Diciembre cierra este eje con 'Malquerida', el drama rural de Jacinto Benavente sobre el amor prohibido y los secretos que arrasan una familia, con Aitana Sánchez-Gijón bajo la dirección de Natalia Menéndez (5 al 7 de diciembre).

Ese mismo diálogo entre grandes producciones y creación sevillana tiene, en esta temporada, un peso singular. Del ámbito de la danza y el flamenco llegan dos propuestas nacidas en Sevilla: 'Fractus', de Manuela Nogales y Fernando Romero (23 de octubre), y 'Bien vale un imperio', de la bailaora Paula Comitre, programada el Día Internacional del Flamenco (16 de noviembre).

Teatro Clásico de Sevilla presenta 'El Público', uno de los textos más arriesgados de Lorca, en un montaje de Alfonso Zurro que combina belleza plástica y vértigo poético (20 al 22 de noviembre). Y Atalaya, una de las compañías más premiadas de la ciudad, regresa al Lope de Vega con 'Divinas Palabras', su relectura visceral de Valle-Inclán -avaricia, lujuria y muerte narradas con una potencia escénica que Ricardo Iniesta ha convertido en sello de la compañía (11 al 13 de diciembre).

Ya fuera de la temporada de otoño, el teatro adelanta su primera cita de 2027: 'Seis personajes en busca de autor', de Luigi Pirandello, dirigida por Pepa Gamboa y Antonio Álamo (8 al 10 de enero).

VUELVE LA MÚSICA

La música recorre la temporada con acentos muy distintos. El fado tiene una cita doble con dos de sus grandes voces actuales, Sara Correia y Beatriz Felício, en un fin de semana pensado para la nostalgia y el recogimiento (24 y 25 de octubre).

El Festival de Sevilla (SEFF) suma también su sello a la programación, con la proyección de 'Otra Ronda', dirigida por Carlos Álvarez-Ossorio (11 de noviembre), y un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla (14 de noviembre).

El jazz cierra el mes con dos propuestas que exploran sus fronteras: Tornado, el trío que lidera el pianista Marco Mezquida, una de las figuras más premiadas del jazz europeo actual (28 de noviembre), y el concierto de Andalucía Big Band junto al saxofonista y cantaor Antonio Lizana, que lleva el flamenco al formato de gran banda en una de las citas más esperadas del otoño (29 de noviembre).

El año se despide con el espíritu de la Navidad sevillana. Siempre Así sube por primera vez al escenario del Lope de Vega con 'El sentido de la Navidad', su repertorio de rumba y raíz flamenca convertido, tras tres décadas de carrera, en banda sonora de la ciudad (19 de diciembre).

A esta cita se suman tres citas institucionales por invitación que forman parte también del calendario navideño del teatro: el Pregón de la Cabalgata de Reyes y el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Sevilla, ambos con el Ateneo de Sevilla (17 y 18 de diciembre), y el concierto 'In Memoriam' de la Fundación Jiménez Becerril (20 de diciembre).

Por último, el alcalde ha concluido indicando que "la cultura es una inversión en ciudad, en identidad, en economía y en futuro. Sevilla está recuperando sus grandes equipamientos culturales porque creemos que el patrimonio cultural tiene que estar vivo y al servicio de los ciudadanos. El Lope de Vega vuelve para quedarse y vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder como uno de los grandes teatros de España".