Alcalá celebra este domingo el Día Mundial del Turismo con actividades para descubrir su patrimonio - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Alcalá de Guadaíra celebrará este domingo el Día Mundial del Turismo con una jornada de actividades gratuitas para acercar a vecinos y visitantes al patrimonio natural, histórico y cultural de la ciudad. La programación incluye visitas a la Harinera del Guadaíra, rutas interpretativas por las Riberas del río, talleres y visitas en el Museo de la Ciudad y visitas teatralizadas al Castillo.

Las entradas para las visitas teatralizadas al Castillo ya están agotadas, mientras que todavía quedan plazas disponibles para el resto de actividades. Las reservas pueden realizarse a través de la web de entradas del Ayuntamiento en entradas.alcaladeguadaira.es

El delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha destacado que esta celebración "se trata de una clave para resaltar la importancia del Turismo en nuestra ciudad, y las actividades permiten mostrar nuestra riqueza patrimonial, cultural y natural a través de experiencias que conectan a la gente con nuestra historia, legado y paisajes".

La programación comenzará por la mañana con diferentes propuestas repartidas por algunos de los espacios más representativos de la ciudad.

La Harinera del Guadaíra ofrecerá visitas a las 10.30 y 11.30 horas, para conocer la historia del edificio y su vinculación con la tradición panadera de Alcalá. En las Riberas del río Guadaíra se desarrollarán rutas interpretativas a las 10.30 y 11.30 horas, que permitirán descubrir los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales de este entorno. El Museo de la Ciudad acogerá talleres infantiles y visitas a las 10.30 y 12.00 horas, ofreciendo una propuesta especialmente dirigida al público familiar.

Por su parte, el Castillo de Alcalá será escenario de visitas teatralizadas a las 10.30 y 12.30 horas, una forma diferente y dinámica de acercarse a la historia y al conjunto monumental de la ciudad. Esta actividad ha completado ya todas sus plazas.

La jornada se completa con paseos en kayak, que comenzarán a partir de las 10.30 horas en el Centro de Turismo Activo. Esta es la única actividad de pago de la programación, con un precio de 5 euros, y la reserva se realiza directamente con la entidad gestora, Riverízate. Todas las demás actividades son gratuitas, previa reserva.

Desde el ayuntamiento se anima a vecinos y visitantes a participar en esta jornada y aprovechar la programación del Día Mundial del Turismo para descubrir algunos de los principales recursos patrimoniales, culturales y naturales de Alcalá de Guadaíra.