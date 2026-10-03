Alcalá de Guadaíra califica de "éxito" su primera participación en la Noche en Blanco de Sevilla

Concierto en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá con motivo de la Noche en Blanco. - AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha vivido "con éxito" su primera participación en la Noche en Blanco de Sevilla con una programación cultural que ha combinado danza contemporánea, música y cine en el Auditorio Riberas del Guadaíra.

La iniciativa permitió al público disfrutar de una noche dedicada a la cultura y a las artes escénicas, con dos propuestas especialmente diseñadas para esta primera participación de Alcalá en la Noche en Blanco y que contaron con una gran acogida por parte de los asistentes, tal como ha subrayado el Consistorio en una nota.

La jornada comenzó con la representación de 'Un Dúó, una pieza de danza contemporánea de la artista Laura Morales, que ofreció al público una propuesta artística de gran fuerza escénica y sensibilidad.

A continuación, el Auditorio Riberas del Guadaíra acogió uno de los momentos más destacados de la noche con el concierto conjunto de la Banda de Música de Alcalá y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad, dos de las grandes formaciones musicales de la ciudad, que compartieron escenario para ofrecer un repertorio dedicado a las bandas sonoras del cine.

El concierto estuvo acompañado de una cuidada propuesta audiovisual, con proyecciones que reforzaron la experiencia musical y permitieron a los asistentes deleitarse de algunas de las bandas sonoras más reconocibles del séptimo arte en un formato especialmente preparado para esta celebración cultural.

El delegado de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, destacó la acogida de esta primera participación de Alcalá de Guadaíra en la Noche en Blanco y señaló que "ha sido una oportunidad magnífica para demostrar la capacidad cultural de nuestra ciudad y para ofrecer a los alcalareños y visitantes una noche diferente, en la que hemos unido distintas disciplinas artísticas, esperando que sea el comienzo de muchas más ediciones".

Rivas subrayó además la singularidad del concierto conjunto, al reunir a las dos formaciones musicales de la ciudad en un mismo escenario y con un repertorio centrado en el cine. "Hemos unido música, danza y cine en una noche muy especial para Alcalá, demostrando una vez más la calidad y el talento de nuestros artistas y formaciones culturales".

Con esta participación, Alcalá se ha incorpora a la Noche en Blanco de Sevilla, iniciativa que cumple su XII edición y que este año ha reunido más de 140 actividades culturales gratuitas y de pago, propuestas por 82 entidades y espacios de Sevilla y su área metropolitana, consolidando la Noche en Blanco como una de las grandes citas culturales del otoño.