Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge del 6 al 8 de marzo su I Concurso de Doma Vaquera organizado por Hermandad del Rocío

Cartel anunciador del I Concurso de Doma Vaquero Ciudad de Alcalá, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra acoge del viernes 6 al domingo 8 de marzo el 'I Concurso de Doma Vaquera Ciudad de Alcalá', prueba puntuable por la Federación Andaluza de Hípica que tendrá lugar en el Recinto Ferial de San Juan organizada por la Hermandad del Rocío alcalareña en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Con entrada libre y gratuita, la programación incluye, además del concurso de doma, con otras actividades como exhibiciones ecuestres de profesionales y cuerpos de seguridad, concurso de enganches, cursos de amazonas, terapia ecuestre, conciertos, pasarela de moda y barra solidaria.

La cita comenzará el viernes 6 de marzo a las 16.00 horas con un pasacalles escoltado por el Escuadrón de la Policía Nacional de Caballería de Sevilla compuesto por todos los clubes hípicos y picaderos de Alcalá, además de zonas aledañas, con jinetes y carruajes. El recorrido concluirá en el recinto ferial, donde tendrá lugar a continuación una exhibición del Escuadrón de Caballería para terminar con música en directo del grupo Almíbar y de DJ Yanyo.

El sábado 7 de marzo se desarrollará el Concurso de Doma Vaquera a partir de las 11.00 horas, que será complementado con cursos teóricos y prácticos de amazonas impartidos por profesionales de renombre en el sector, como la amazona Rocío Barbero y la colaboración de Carmen de la Riva. La tarde acogerá un pase de modelos de trajes de flamenca y la finalización del concurso con la entrega de premios, que será amenizada entre actividades por las actuaciones de la Academia de las Hermanas Villaú y los grupos D'Dulce y Vinilo's.

El programa del domingo 8 de marzo incluye actividades como la presentación de 'La magia ecuestre', el Concurso Social de Enganches, el espectáculo de acrobacias a caballo para culminar con las actuaciones de los coros de la Hermandad Matriz de Almonte y de la Hermandad del Rocío de Alcalá.

Según los organizadores, la programación cuenta con una amplia variedad de actividades en torno al caballo y la participación de importantes figuras profesionales y se ha configurado para el disfrute de toda la familia, no sólo para los expertos o aficionados al mundo ecuestre.

En los exteriores de la caseta municipal se desarrollarán las actividades relacionadas con los caballos (concurso, cursos y exhibiciones), mientras que en el interior se dispondrán los conciertos, las entregas de trofeos y el servicio de restauración.