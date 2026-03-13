Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge la presentación del libro 'José Rico Cejudo. Artista de la cultura popular andaluza'

El delegado de Cultura,Christopher Rivas; el delegado de Educación, Pablo Chain; el catedrático emérito de Historia del Arte, Gererdo Pérez Calero, en la presentación del libro. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la presentación del libro 'José Rico Cejudo. Artista de la cultura popular andaluza (1864-1939)', no 130 de la colección Arte Hispalense, editado por el Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla.

El acto ha contado con la asistencia del delegado de Cultura, Christopher Rivas, y el delegado de Educación, Pablo Chain, con la participación del autor del libro y catedrático emérito de Historia del Arte, Gererdo Pérez Calero, y actualmente investigador honorario de la Universidad Hispalense y Licenciado en Filosofía y Letras, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La presentación ha corrido a cargo del doctor en Historia del Arte, Álvaro Cabezas García. Rivas ha destacado durante la presentación que "el libro recupera la figura de un artista clave para comprender la cultura andaluza entre los siglos XIX y XX".

"Un trabajo que destaca por su conexión con el costumbrismo andaluz, retratando con ingenio y sensibilidad escenas de la vida cotidiana y la identidad cultural de Andalucía", ha concluido.

Rico Cejudo fue un polifacético y prolífico artista de la cultura popular y del patrimonio inmaterial andaluz. El costumbrismo es su base temática en obras que rezuman gracia y donaire basado en un personal romanticismo actualizado por el Regionalismo.

Mantiene lo pintoresco como la seña de identidad de Andalucía. También practica el paisaje, entre el realismo naturalista de Haes y el luminismo de Gonzalo Bilbao.