Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el torneo de Pádel Internacional FIP Silver 26

Presentación del FIP Silver Alcalá de Guadaíra 2026, que se celebrará del 6 al 11 de julio en las instalaciones del Club Tenis Oromana. - AYUNTAMIENTO ALCALA DE GUADAIRA

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se convierte en el "epicentro del pádel internacional" con la celebración del FIP Silver Alcalá de Guadaíra 2026, una cita que reunirá a algunos de los mejores jugadores del mundo del 6 al 11 de julio en las instalaciones del Club Tenis Oromana.

La cita, que cuenta con la colaboración municipal, se ha presentado en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con la participación de la propia alcaldesa, Ana Isabel Jiménez y el delegado de Deportes, Pedro Gracia, que han acompañado a los miembros del Club de Tenis Oromana, (el presidente, Juan Carlos Portillo Ríos, y el delegado de pádel, Diego Reyes Vallejo), junto a algunos participantes.

La alcaldesa ha destacado en una nota "el orgullo para Alcalá de acoger citas internacionales que aportan renombre a la ciudad y llevan su nombre fuera de nuestras fronteras, y la garantía de la experiencia en la organización de este tipo de eventos del Club de Tenis Oromana, que aporta entrega y calidad indiscutible. Además supone una oportunidad para los alcalareños y* alcalareñas de disfrutar en directo de la práctica de este deporte a alto nivel".

El torneo forma parte del circuito Cupra FIP Tour 2026*de la Federación Internacional de Pádel y será el único torneo profesional de los circuitos FIP y Premier Pádel programado en la provincia de Sevilla hasta final de año. La fase previa se disputará los días 6 y 7 de julio, mientras que el cuadro final tendrá lugar del 8 al 11, con encuentros programados en horario de mañana y tarde.

Las semifinales se celebrarán el viernes 10 y las finales el sábado 11, ambas en sesión de tarde. Los aficionados podrán seguir el desarrollo del torneo tanto de forma presencial, con entrada gratuita durante toda la competición.