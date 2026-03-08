Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el 8M con la XIV Carrera-Marcha por la Igualdad

XIV Carrera-Marcha por la Igualdad en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

La XIV Carrera-Marcha por la Igualdad 'Alcalá echa Pa'lante' ha centrado la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el ambiente festivo ha marcado un año más esta competición que "tiene carácter reivindicativo y de concienciación en favor de una igualdad real entre hombres y mujeres, y en cuyo propósito Alcalá de Guadaíra ha sido y sigue siendo una ciudad de referencia".

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de integrantes de su equipo de Gobierno y la Corporación Municipal, ha tomado parte en la Carrera. Antes del inicio, ha felicitado a la pareja de jóvenes estudiantes que ha dado lectura al manifiesto y ha valorado la gran respuesta a "una cita multitudinaria en la que cada año la población alcalareña, personas de todas las edades, se unen en una jornada lúdica para reivindicar la igualdad a través del deporte".

Más de un millar de mujeres y hombres de todas las edades han participado en la edición de este año.

El programa conmemorativo del 8M prosigue con el día 9 de marzo, a las 11 horas, con la Mesa de las Capacidades impulsada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Sus integrantes protagonizarán un programa en la radio municipal, Radio Guadaíra, bajo el título 'Mujer y Discapacidad' en la que se debatirá la inclusión y el doble problema de la desigualdad.

La mañana del 13 marzo, el Auditorio Riberas del Guadaíra acogerá talleres dirigidos a jóvenes bajo el nombre 'Viva el amor del bueno', en los que se sensibilizará sobre los machismos del amor romántico, los celos o el acoso, en contraposición de las relaciones igualitarias y respetuosas.

Una de las citas más llamativas será el concierto del sábado 14 de marzo en La Plazuela 'Ellas dan la nota. Música por la Igualdad' que se desarrollará a las 21 horas pero con ambiente y DJ session desde las 19 horas. Será un espectáculo musical y multimedia protagonizado por mujeres artistas de distintos estilos musicales (pop, rock, copla, flamenco y músicas de raíz).

Estará encabezado por Cristina del Valle, conocida como la voz femenina del grupo Amistades Peligrosas y fundadora de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género, con un reconocido compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional.

El domingo 15 de marzo la actividad se traslada al Parque Centro, de 11h a 14 horas, con la Fiesta Familiar por la Igualdad que combina música en directo, actividades lúdicas, educativas y culturales con acciones de sensibilización en materia de igualdad y corresponsabilidad.

La actividad está dirigida principalmente a la infancia y a las familias, contará con talleres, juegos, música y stands, junto a la participación de entidades y colectivos sociales vinculados al ámbito de la mujer, configurándose como una jornada de convivencia y concienciación abierta a toda la ciudadanía ciudadana.

La semana siguiente se apostará por las experiencias personales con 'Las historias que inspiran: Voces y Testimonios'. Será el 18 de marzo a las 18:30 horas en el exterior del Centro de la Igualdad abierto a toda la población.

Una jornada centrada en el testimonio y la experiencia vital de alcalareñas de distintos ámbitos y generaciones en la que se abrirá un diálogo con figuras que tienen historias inspiradoras, mujeres trabajadoras, referentes sociales, lideresas comunitarias o empresarias, y mujeres vinculadas a ámbitos tradicionalmente masculinizados, como los sectores deportivos o cofrades.

El jueves 19 de marzo se podrá disfrutar de la música con el espectáculo 'Sonido de Mujer' de la agrupación musical Siluetas AMNT Producciones en el teatro Gutiérrez de Alba.

Será un recorrido atemporal y universal a través de canciones que expresan alegría, tristeza, temor, esperanza, sueños o amor. Financiado con los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las invitaciones, por motivo de aforo, se podrán recoger en el Centro de la Igualdad / Casa de la Cultura.