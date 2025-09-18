Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra un concierto de música francesa del siglo XX en el Patio de la Harinera

Concierto de música francesa del siglo XX en el Patio de la Harinera de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

El Patio de la Harinera de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido el concierto del Cuarteto Ábrego dentro del XXII ciclo 'Música en el Patio'. En este sentido, la delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Monumento Natural, Luisa Campos, ha destacado la "noche mágica en un entorno único", en el que el Cuarteto Ábrego "ha regalado una velada llena de elegancia y sensibilidad con su cuarteto de maderas, con soindos delicados y armonías frescas en un recorrido por la música francesa del siglo XX".

El ciclo de música continuará la próxima semana con la 'Vuelta al mundo con Sevilla Brass' el martes 23. El ciclo lo cerrará un espectáculo local, 'Riches D'amour con su 'Il Miliore', detalla el Consistorio alcalareño en una nota de prensa.

El programa se desarrolla todos los martes y miércoles hasta el 24 de septiembre con entrada gratuita.